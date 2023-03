Atletica. A Rieti i lanciatori amaranto: quarta Caruso e sesto Bigazzi

Ottime prestazioni a Rieti per i lanciatori della società amaranto Atletica Libertas Unicusano Livorno

Ottime prestazioni a Rieti per i lanciatori della società amaranto Atletica Libertas Unicusano Livorno. La prima a scendere nella gabbia del Raul Guidobaldi è stata impegnata nel martello. Per Fabiola Caruso la gara non inizia nel più semplice dei modi, con i primi due lanci nulli. Al terzo tentativo la lanciatrice fa volare l’attrezzo a 51,15ium, misura che purtroppo non le basta per accedere alla finale e si piazza al nono posto.

Per Lorenzo Bigazzi, impegnato nel martello U23, arriva il primato stagionale, il lanciatore amaranto piazza due bei lanci al terzo e quarto turno arrivando a 56,43m, misura che gli è valsa la sesta piazza nella gara e che gli permette di migliorare il record societario di categoria. La domenica torna in pedana Fabiola Caruso per il “suo” disco, purtroppo la pioggia non le ha consentito l’incremento metrico da tutti atteso. Fabiola con grande esperienza però riesce a infilare un lancio da 45,53m che la pone in quarta posizione ai piedi del podio.

Condividi: