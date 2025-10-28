Atletica Libertas, consegnate le borse di studio

In una gremita Sala Cerimonie del Comune la consegna delle borse di studio agli studenti/atleti che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno dimostrato di coniugare molto bene lo studio e lo sport

Si è svolta in una gremita Sala Cerimonie del Comune di Livorno la consegna delle borse di studio per gli studenti/atleti che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno dimostrato di coniugare molto bene lo studio e lo sport. L’iniziativa portata avanti dalla Atletica Libertas insieme all’Università Niccolò Cusano vuole essere un momento di gratificazione per questi ragazzi, un momento in cui si dimostra come sport e studio possono e debbono convivere nell’interesse dei giovani. La consegna poi ha avuto anche l’obiettivo di ricordare tre ragazzi che ci hanno lasciato in maniera prematura: Leonardo Trainni, Dario Pistolozzi e Andrea Matteucci. Alla presenza del sindaco Luca Salvetti, della coordinatrice delle attività scolastiche del Ministero Ilaria Chirici, del Delegato Provinciale Coni Giovanni Giannone, del consigliere regionale della Federatletica Giuseppe Giovinazzo sono stati premiati: De Simoni Carolina, Bufalini Matilde e Cacciapuoti Martina per la scuola di primo grado; Edoardo Gori, Giacomo Traina e Giacomo Giovinazzo per le scuola di secondo grado; Greta Giusti e Sofia Fiorini per i corsi universitari. Bella anche la testimonianza di Sofia Fiorini, ventunenne, che ha dimostrato che lo studio e lo sport possono convivere senza problema ma con l’inevitabile sacrificio. Lei che fin da 14 anni per tre volte alla settimana si recava da Poppi, nell’Aretino, a Livorno ad allenarsi, oggi ha conquistato il podio agli europei under 23; ha partecipato alla Coppa del Mondo di marcia e studia con profitto a Milano all’Università Bocconi, dimostra che quando si vuole le cose posso essere fatte e che lo studio è primario rispetto a tutto il resto. Continua così con orgoglio l’attenzione della società amaranto nei confronti dei giovani atleti ricordando loro, sempre, che lo studio è essenziale per il futuro e che lo sport deve essere puro divertimento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©