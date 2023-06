Atletica Libertas Unicusano ai Campionati di Società di Atletica Leggera

Le amaranto si sono classificate al quinto posto a Palermo e la squadra maschile al terzo posto a Bergamo

Palermo e Bergamo, le due sedi in cui l’Atletica Libertas Unicusano Livorno ha gareggiato nell’ultimo fine settimana in occasione rispettivamente del campionato italiano di serie A oro, dove era presente la squadra femminile, e del campionato italiano di serie A argento dove gareggiavano i maschi.

Dopo le promozioni dello scorso anno in cui le femmine dall’argento sono passate nella massima serie e dove la squadra maschile fu promossa in “argento” le aspettative erano possibilmente di una tranquilla metà classifica. Niente di tutto questo, le amaranto si sono classificate al quinto posto a Palermo e la squadra maschile al terzo posto a Bergamo. Le qualità agonistiche erano fuori discussione ma l’amore per la squadra ha contribuito a raggiungere i risultati che proiettano la Libertas Unicusano Livorno fra le prime cinque e i maschi fra i primi 9 in Italia. Un traguardo quello raggiunto dalla gloriosa Società amaranto che è andato ben al di là di quanto i dirigenti potessero aspettarsi. I risultati individuali sono stati premiati e amplificati dal collettivo. La squadra femminile ha visto la partecipazione di Ilaria Elvira Accame impegnata nei 400 e nei 200 metri, Llyon Bachini nei 400 Hs, Michela Barotti nel salto triplo, Fracesca Bianchi negli 800 metri, Valentina Bianchini nei 100 Hs, Fabiola Caruso nel lancio del martello e nel lancio del disco, Sara Chiaratti nel salto in alto, Lucrezia Conti nei 100 metri, Francesca Dussin nel salto con l’asta, Sofia Fiorini nella marcia 5.000 metri, Matilde Guarino nel salto in lungo, Sara Jemai nel giavellotto, Nahimana Cavaline nei 1.500 e nei 5.000 metri, Greta Pistolozzi nel getto del Peso, Erica Sorrentino nei 3.000 siepi. Oltre alle staffette con Batti Gaia, Barotti Michela, Bianchini Valentina, Lucrezia Conti impegnate nella 4×100 e Roberta Fava, Bianchi Francesca, Lucrezia Conti e Ilaria Elvira Accame inpegnate nella staffetta 4×400.

La squadra maschile così composta: Giacomo Giovinazzo impegnato nei 100 metri, Diego Aldo Pettorossi nei 200 metri, Mattia Bottai nei 400 metri, Federico Maione negli 800 e nei 1.500 metri metri, Jean Marie Niyomukiza nei 5.000 metri e nei 3.000 siepi, Federico Martelli nei 110 Hs, Andrea Vanchetti nei 400 Hs, Simone Luminoso nel salto in alto, Lucio Neri nel salto con l’asta, Reda Chahboun Mohamed nel salto in lungo, Andy Diaz Hernandez, il neo primatista italiano, impegnato nel salto triplo, Luca Miglio impegnato nel getto del peso e nel lancio del disco, Lorenzo Bigazzi nel lancio del martello, Alessandro Sion nel giavellotto, Gianluca Picchiottino nella marcia 5.000 m, Giampaolo Ippolito – Samuele Baldi – Giacomo Giovinazzo – Diego Aldo Pettorossi impegnati nella staffetta 4 x 100 e Andrea Vanchetti, Mattia Bottai, Cosimo Paggini e Diego Aldo Pettorossi impegnati nella staffetta 4×400.

I migliori piazzamenti sono stati nel settore femminile di Ilaria Elvira Accame 4° nei 400 metri e seconda nei 200 metri, Francesca Bianchi 4° negli 800 metri, Valentina Bianchini 6° nei 100 Hs, Fabiola Caruso 3° nel lancio del disco e 5° nel lancio del martello, Francesca Dussin 6° nel salto con l’asta, Sofia Fiorini 3° nella gara di marcia, Matilde Guarino 5° nel salto in lungo, Sara Jemai 1° nel lancio del giavellotto, Cavaline Nahimana 5° nei 5.000 metri, Greta Pistolozzi 4° nel getto del peso. Nel settore maschile Diago Aldo Pettorossi nei 200 metri, Jean Marie Niyomukiza 5° nei 5.000 metri e 4° nei 3.000 siepi, Andrea Vanchetti 3° nei 400 Hs, Simone Luminoso 6° nel salto in alto, Lucio Neri 4° nel salto con l’asta, Reda Chahboun Mohamed 1° nel salto in lungo, Andy Diaz Hernandez 1° nel salto triplo, Lorenzo Bigazzi 6° nel lancio del martello, Gianluca Picchiottino 1° nella gara di marcia, oltre alle staffette che si sono classificate 4° nella 4×100 con Giampaolo Ippolito – Samuele Baldi – Giacomo Giovinazzo – Diego Aldo Pettorossi e 5° nella staffetta 4×400 con Andrea Vanchetti – Mattia Bottai – Cosimo Paggini – Diego Aldo Pettorossi. La Libertas Unicusano Livorno si pone quindi ai vertici nazionali ed è ammirata da tutti, lo squadrone amaranto è consapevole della propria forza ma non si fermerà qui, continuerà le proprie attività anche in proiezione locale, ampliando la rosa degli iscritti e continuando a investire nel settore giovanile, traguardo importante per squadra amaranto.

Condividi: