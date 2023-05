Atletica. Libertas Unicusano sul tetto della Toscana ai campionati di società

Grandissima prova della famiglia amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno sotto la pioggia del sabato e del primo pomeriggio della domenica ad Arezzo. Nonostante il meteo i portacolori amaranto hanno vinto la competizione di società sia al maschile che al femminile grazie a grandi exploit di tanti atleti e atlete, una duplice vittoria inaspettata viste le tante assenze di atleti big e di fronte a Società di vertice.

Si parte come di consueto dallo sprint dove nei 100m Giacomo Giovinazzo stacca il pass per i Campionati italiani di categoria con il crono di 11″28. Dietro a lui Samuele Baldi taglia il traguardo in 11″42 e Giampaolo Ippolito in 11″58 mentre Alessio Randis fa il personale in 12″29. Al femminile stagionale per Lucrezia Conti che chiude in 12″27 seguita da Gaia Batti ed Eva Catignano in 12″97 e 14″63. Nei 400 doppio record societario. Al maschile Mattia Bottai corre sotto i 50 secondi in 49″37 siglando il nuovo record di categoria seguito dal grande esordio all’aperto di Cosimo Paggini che corre il 50″03, mentre Wickasitha Pannacci fa il personale in 57″10. Tra le donne Ilaria Accame vince la gara in un sontuoso 54″08 che le vale non solo il nuovo record societario assoluto ma anche lo standard per gli Campionati Europei U23 di Espoo, seguita al secondo posto da Francesca Bianchi in 56″72, mentre la promettente giovanissima Georgette Armocida esordisce in 1’03″99 e Anna Tramonti in 1’10″01. Il giorno seguente primato per Giacomo Giovinazzo nei 200m che conclude in 22″58, mentre Ilaria Accame corre un nuovo record societario controvento un ottimo 24″55, e Anna Tramonti chiude in 31″18. Ottime prove di tutte le staffette amaranto. La 4×100 maschile composta da Ippolito-Baldi-Giovinazzo-Paggini taglia il traguardo in 42″69 mentre Noya-Martelli-Randis-Pannacci fanno 45″78, al femminile arriva il record societario assoluto per il quartetto Batti-Barotti-Bianchini-Conti che staccano il pass per il Challenge in 47″71, mentre la staffetta allieve Catignano-Conti-Bachini-Nanuti fa 55″02. Nella 4×400 record societario assoluto per Vanchetti-Paggini-Maione-Bottai che tagliano il traguardo in 3’22″07, mentre Pannacci-Fava-Cipriani-Luzzi fanno 3’46″93, e poi l’ottima prova del quartetto femminile Fava-Bianchi-Conti-Accame che porta il testimone all’arrivo in 3’53″03. Buona la prova di Valentina Bianchini che corre controvento i 100hs in 14″39 così come per Sara Chiaratti che fa la seconda prestazione di sempre in 14″92. Nei 400hs personale per Andrea Vanchetti alla prima uscita stagionale in 54″02, e al femminile la giovanissima Llyon Bachini fa la prima esperienza in 1’13″03.

Sigla lo stagionale negli 800m Francesca Bianchi che vince la gara in 2’09″94, mentre al maschile Federico Maione chiude in 1’54″39. Stagionale anche per Alessandro Di Loreto in 1’55″51 ed Elia Luzzi fa il personale a 2’00″92. Nei 1.500m Federico Maione trainato da Jean Marie Niyomukiza taglia il traguardo in 3’54″89, mentre il compagno di squadra fa 3’57″79. Per Roberto Fava arriva un 4’29″65 ed Elia Luzzi manca di pochissimo il primato facendo 4’23″88. Al femminile Cavaline Nahimana fa 4’36″33, e nei 5.000m fa 16’53″68 e al maschile Jean Marie Niyomukiza vince in 14’12″79. Grande esordio per Erica Sorrentino sui 3.000 siepi in 10’42″93 mentre Tito Marteddu fa 10’23″75.

Sotto la pioggia si limitano alla misura di ingresso le saltatrici in alto Miriam Nanuti e Matilde Guarino con 1,30m e 1,40m, mentre l’indomani Simone Luminoso si ferma a 1,94m per un fastidio fisico, Daniele Carlotti valica l’asticella a 1,70m e Giacomo Cipriani fa 1,50m. Gara a più riprese nel salto con l’asta a causa della pioggia che si conclude con un 2,80m di sicurezza per Francesca Dussin. Primato a 2,70m per Matteo Albieri e Federico Martelli fa 3,80m per poi tentare l’assalto ai 4 metri senza riuscire. Gara esplosiva nel lungo dove Mohamed Reda Chahboun torna a saltare e fa 7,32m al rientro dopo un anno di stop per intervento chirurgico, mentre Matilde Guarino vola a 6,02m migliorando dopo 2 anni il suo primato e siglando il nuovo record societario assoluto balzando al secondo posto in graduatoria nazionale. Al maschile in gara anche Michael Noya che si ferma a 5,11m mentre al femminile Michela Barotti si conferma sulle sue misure a 5,75m, Gaia Batti fa 4,92m, Miriam Nanuti 4,95m e Giada Conti invece 4,28m. Per Michela Barotti nel triplo arriva il minimo per il Challenge a 12,18m con vento contrario mentre sotto la pioggia battente Camilla Alesi non riesce ad esprimersi al meglio e fa 10,83m mentre Llyon Bachini 9,62m.

Primato stagionale per Alessandro Sion nel peso che scaglia a 12,52m, e Alexander Giusti fa 8,08m, mentre Greta Pistolozzi trova qualche problema sulla pedana bagnata e si ferma a 12,49m e nel disco arriva a 30,80m. Nel disco Luca Miglio fa un solo lancio causa pioggia a 39,21m mentre Alexander Giusti arriva a 23,20m. Al femminile Fabiola Caruso arriva a ridosso dei 50 metri con un lancio da 49,17m mentre nel martello arriva a 54,54m vincendo entrambe le gare. Ottima serie per Lorenzo Bigazzi nel martello che arriva a 56,31m. Nel giavellotto giornata no per Alessandro Sion che si ferma a 50,84m mentre Sara Chiaratti fa lo stagionale a 39,21m e Federica Palumbo torna alle competizioni con un lancio da 32,49m dopo l’intervento chirurgico.

Nella marcia buon test per Davide Finocchietti domina sui 10.000m che vince in 42’10″34, seguito da Claudio De Santis in 50’17″29 e Tommaso De Stefano in 50’44″64. Al femminile Sofia Fiorini nonostante la pit lane di 30 secondi chiude vicina al primato in 24’16″35 i 5.000m di marcia.

