Atletica Libertas Unicusano: un argento e due bronzi agli Italiani Junior e Promesse

La spedizione amaranto dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno ai Campionati italiani junior e promesse si è conclusa e gli atleti labronici hanno portato a casa un argento grazie a Ilaria Accame e due bronzi con Sofia Fiorini e Lucio Neri

La spedizione amaranto dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno ai Campionati italiani junior e promesse si è conclusa e gli atleti labronici hanno portato a casa un argento grazie a Ilaria Accame e due bronzi con Sofia Fiorini e Lucio Neri. Eccellente risultato per la nostra squadra U23 femminile che si piazza al terzo posto nel Campionato.

Per Ilaria prima esperienza in un 400m al coperto con una batteria da dominatrice fin dal primo metro per lei, che chiude in un eccellente 55″07! In finale nonostante fosse la seconda prova della sua carriera sulla distanza e un fastidio al piede la sprinter amaranto è d’argento con una seconda parte di gara tutta in rimonta che le ha consentito di fermare il cronometro a 54″53, che naturalmente le vale il primato societario a pochissimi centesimi dal primato regionale. I 3.000m di marcia non sono certo la gara più congeniale a Sofia Fiorini, ma la marciatrice amaranto ha combattuto sulla pista del Palaindoor e con un bel primato personale di 13’57″20 ha conquistato la medaglia di bronzo con largo margine sulle atlete al suo inseguimento. Va a medaglia anche a questo campionato l’astista Lucio Neri che valicando l’asticella a quota 4,67m, suo primato stagionale, si aggiudica il bronzo nella gara riservata agli U23!

La trasferta si è aperta con una grandissima Greta Pistolozzi nel lancio del peso che già dal primo lancio sigla il primato personale con 12,82m, per poi sfondare il muro dei 13 metri con una bracciata da 13,28m, che le è valso la quarta piazza nella gara riservata alle promesse e ovviamente il nuovo primato societario. Quinta piazza a pari misura con il quarto posto per Samuele Baldi nel salto in lungo che al secondo tentativo piazza un balzo da 7,35m, primato stagionale, e un secondo salto da 7,18m. Sfortunate nel salto in lungo invece Matilde Guarino, nella gara juniores, e Michela Barotti, in quella promesse, che infilano grandi salti purtroppo nulli, e classificandosi al nono posto entrambe con la misura di 5,50m e 5,67m, che per Michela vale il primato indoor e record societario al coperto. Giornata sfortunata per Lucrezia Conti nei 60m, che penalizzata da un movimento di un’avversaria sui blocchi corre il solitaria la sua prova in seguito ad un ricorso e si ferma a 7″80. Nei 5.000m di marcia juniores Tommaso De Stefano guadagna la sesta piazza con il nuovo primato di 23’35″22 dopo un avvio di gara molto deciso. Conclude la sua gara per onorare la manifestazione Claudio De Santis che dopo esser stato male la notte prima della gara taglia il traguardo in 25’54″22. Incappa in tre nulli alla quota di ingresso Francesca Dussin nel salto con l’asta, mentre la compagna di allenamento Diletta Vitali sale fino a quota 3,75m, nuovo primato assoluto, conquistando la sesta posizione in gara e il record societario. Torna in pedana per il triplo Michela Barotti, che balza oltre il suo primato indoor a 11,95m, ma anche in questa gara qualche centimetro di troppo sulla plastilina ha impedito una misura migliore. Valentina Bianchini corre le batterie dei 60hs in 8″88, per poi arrivare a un centesimo dal personale nella semifinale chiusa in 8″80, crono che le varrà il nono posto, prima esclusa dalla finale. Finale che invece centra Gabriele Adorni nella gara maschile correndo la batteria in 8″38, la semifinale in 8″28 e conquistando l’ottavo posto nella finale eguagliando il suo primato personale in 8″27. Paga l’inesperienza sulla distanza al coperto Francesca Bianchi negli 800m, la mezzofondista amaranto corre la sua gara chiudendo al terzo posto, ma successivamente viene squalificata per aver pestato la corsia interna nella fase di partenza. I Campionati si concludono con la 7^ piazza della 4x1giro composta da Conti-Bianchi-Bianchini-Accame che porta il testimone all’arrivo in 1’44″78.

Condividi: