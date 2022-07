Atletica, oro e argento per Diego Pettorossi ai Giochi del Mediterraneo

Foto di Luca Pagliericci

L'atleta della Libertas Unicusano Livorno conquista il primo posto con la 4x100 e chiude la sua prima nazionale assoluta con il secondo posto nei 200m chiusi. Per l'atleta dell'Atletica Livorno Jacopo Quarratesi nono posto nel salto in lungo

di Chiara Montesano

Dopo le ottime prestazioni dei Campionati Italiani Assoluti gli atleti livornesi Diego Pettorossi e Jacopo Quarratesi si sono meritati la maglia azzurra ai Giochi del Mediterraneo che si sono svolti a Orano, in Algeria. Diego Pettorossi, atleta della Libertas Unicusano Livorno, inizia al meglio la trasferta conquistando il primo posto con la 4×100 insieme a Federici, Melluzzo e Rigali in 38″95. L’atleta amaranto chiude la sua prima nazionale assoluta con il secondo posto nei 200m chiusi in 20″65, dimostrando di trovarsi al massimo della forma. Davanti a lui solamente Ramil Guliyev, campione del Mondo di Londra 2017. 7.41m invece per l’atleta dell’Atletica Livorno Jacopo Quarratesi che conclude la sua gara di salto in lungo al nono posto.

