Avellino-Caffè Toscano Pielle 73-62. Sprecati 2 match point: si va a gara 5 mercoledì al PalaMacchia

In foto di Giulia Bellaveglia, Giordano Pagani: 23 punti per lui con 18 di valutazione

La Pielle non riesce a portare a casa neanche una vittoria dalla tana dei Lupi di Avellino e scivola anche in gara 4. Adesso la serie si sposta nuovamente a Livorno dove, mercoledì 29 maggio, in gara 5, i ragazzi di coach Cardani sono chiamati a chiudere i conti

La Caffè Toscano Pielle Livorno non riesce a portare a casa neanche una vittoria dalla tana dei Lupi di Avellino e scivola anche in gara 4. Adesso la serie si sposta nuovamente a Livorno dove, mercoledì 29 maggio, in gara 5, i ragazzi di coach Cardani sono chiamati a chiudere i conti per guadagnarsi la finalissima. Intanto anche Herons Montecatini ha pareggiato i conti contri Ruvo di Puglia portandosi sul 2-2 e costringendo i primi della classe dell’altro girone all’ultimo match di spareggio.

Tornando alla Pielle gli irpini si sono dimostrati avversari tosti e duri da battere. Anche in questa gara 4 i campani hanno messi in campo una prestazione quadrata trovando in Verazzo un vero e proprio trascinatore con 6/6 dalla lunga con 27 punti totali messi a segno. Per la Caffè Toscano in ombra anche quest’oggi l’argentino Chiarini con 1/7 da tre e soltanto 1 di valutazione finale. Senza il suo apporto, è dura. Tra i biancoblu spicca Pagani che ha ben dimostrato il suo valore con 23 punti messi a segno, 5 rimbalzi e 6 falli subito per 18 di valutazione. Dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio la Pielle prova l’allungo che la porta sul momentaneo 21 a 30. E’ il massimo vantaggio per i biancoblu. Poi da lì Avellino inizia la rimonta che si concretizza allo scadere del secondo quarto quando, sulla sirena, Nikolic mette una bomba da casa sua e porta avanti i suoi: 38 a 36. Intervallo. Si torna in campo e la Pielle non riesce a tenere il passo. Dopo 3 minuti la quarta tripla di Verazzo porta sul +5 i Lupi: 42 a 37. I padroni di casa prendono coraggio e allungano 47 a 38 ed è ancora Verazzo che con una tripla tirata da casa sua allunga e taglia le gambe alla Pielle: 51-38. Nell’ultima frazione Avellino controlla bene il vantaggio accumulato con una PL che non riesce a trovare il bandolo della matassa per uscire dall’inferno irpino. Si chiude con il punteggio di 72 a 63.

Due match point sprecati per la Pielle che adesso deve riporre tutte le sue speranze nel catino del PalaMacchia chiamato ad essere una polveriera pronta ad esplodere di colori e cori mercoledì 29 maggio.

Primo quarto- Il match si apre con una tripla di Rubbini! Pareggia i conti Vasl con una tripla: 3-3. Due errori consecutivi di Chiarini, prima da due e poi dalla lunga. Molto intenso l’avvio. Lo Biondo in lunetta ne mette 2: 3-5 per la Pielle. Secondo fallo di Lo Biondo che protesta insieme a Cardani. Lo Biondo esce, entra Loschi. Ancora Rubbini! Ancora tripla! Ferraro: canestro e fallo, gioco da tre: 8-11!

Verrazzo pareggia i conti: 11-11 dopo che la Pielle aveva praticamente finito i secondi per tirare forzando un tiro da tre di Rubbini stampato sul ferro. Chiarini ancora in ombra per la Pielle.

Avellino va sul +3 a 1:30 dal termine: 17-14. Pagani da sotto: 17-16. Campori imbeccato da Laganà dall’altra parte del campo e mette a canestro e si chiude il primo quarto così sul 17 a 18.

Il secondo quarto la Pielle parte decisa e nei primi tre minuti imprime il proprio ritmo portandosi sul 21 a 28 con Avellino che perde lucidità e i biancoblu che prendono sicurezza con 12 punti consecutivi: 21-30 trascinati da Pagani. Tripla per Burini: 24-30 a metà della seconda frazione. Verazzo ancora una tripla, seconda consecutiva: 27-30. Chiarini molto nervoso. Ferraro in lunetta sbaglia il primo e realizza il secondo: 27-31. Verazzo la tripla per Avellino: 30-31. Chiarini in lunetta: 2/2: 30-33 a due dall’intervallo. Verazzo terza tripla del match per lui e pareggia i conti: 33-33! Chiarini in penetrazione fallo su di lui. Due tiri: sbaglia il primo, mette il secondo: 35-36. Nikolic con una tripla da metà campo porta in vantaggio i suoi sulla sirena: 38 a 36. Intervallo.

Terzo quarto che si apre con il tiro libero di Pagani 38-37. Primi due minuti veramente confusi dove non si vede un grande basket da entrambe le parti. Chiarini sbaglia ancora da tre. Pasticcia Campori sotto canestro e rimessa per Avellino: 39 a 37 al 23′. Quarta tripla della partita per Verazzo di Avellino che porta sul +5 i Lupi: 42 a 37. Pagani in lunetta: mette il primo e sbaglia il secondo 42-38. Infrazione di passi di Chiarini. Burini recupera un pallone incredibile e va ad appoggiare a canestro 47-38. Ferraro da tre non prende nemmeno il ferro. Metà della terza frazione. Verazzo mette una tripla da casa sua! E’ la sua quinta tripla! Nikolic sbaglia e riprende il rimbalzo e appoggia a canestro: 52-41. Laganà sbaglia da tre, rimbalzo Avellino. Campori accorcia: 52-43. Campori tripla! Otto punti negli ultimi 10 segnati dalla Pielle: 54-46 manca un minuto. Finisce così il terzo quarto.

Ultimo quarto. Loschi sbaglia. Avellino va di là con Carenza, arresto e tiro: 56-46. Disastro di Campori che regala la palla a Giunta che realizza: 58 a 46. Avellino che sta tirando con 8/16 dalla lunga distanza. Fallo anti-sportivo su Chiarini. Dalla lunetta realizza 2/2: 58-48. Pagani da sotto: 58 a 50. Dai liberi Bortilin: 60-50. Verazzo sesta tripla per lui: 63-60. Ancora un errore di Chiarini da tre. Bortolin dai liberi: 2/2: 65-52. Infrazione di passi di Pagani. Esce Lo Biondo entra Ferraro. Chiarini prima tripla per lui: 65-55. Chiarini forza il tiro e questa volta sbaglia. Carenza, il capitano di Avellino, mette la tripla: 70 a 57 a 3′ dalla fine. Chiarini sbaglia ancora da tre. Finisce così 73 a 62.

Si va a gara 5. Appuntamento mercoledì 29 maggio al PalaMacchia.

