Baldi e Fossatelli agli Europei under 23

A Piacenza Samuele Baldi, allenato da Marco Del Medico, in una stagione fino ad ora piena di ottime prestazioni, in una gara con salti veramente consistenti, vola nel salto in lungo a 7,71 e fa segnare la terza miglior prestazione stagionale dietro alla sola stella Furlani e al compagno di squadra Chahboun ottenendo così il minimo per i campionati europei under 23. Ad Agropoli dopo una serie di gare viziate dal vento finalmente anche Elisa Fossatelli, allenata da Veronica Borsi, vince e convince con il primato personale di 13”55 anche per lei minimo per i campionati europei under 23. Alla rassegna tricolore under18 di Rieti ben si sono comportati i giovani amaranto alla loro prima esperienza nel contesto di un campionato italiano. Edoardo Gori nei 400m corre in 50″36 vicinissimo al recente personale che purtroppo non basta a staccare un pass per la finale. Vicino al primato anche Giacomo Traina nei 5.000m di marcia dove chiude in 23’13″43, nonostante un problema fisico accusato nella parte finale di gara. A Boissano l’aviera amaranto Ilaria Accame fa il personale in solitaria nei 100 chiudendo in 11″81, Ad Agrigento Chiara Saccomanno fa 32,24m nel disco. Ad Arco amaranto impegnati nell’alto con Asadh Rafeek che salta 2,10 e Martina Leorato che conclude con 1,74m. 1’04″68 per Arianna Oldani nei 400 ostacoli mentre a Sacile Francesco Alliegro chiude i 1.500m in 3’51″10.

