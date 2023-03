Basket Uisp, Nuova Vigoni e Studio Ge.Ca. ai play-off

Partiranno lunedì 13 i play-off del Campionato di Basket Amatori Uisp della zona Pisa/Lucca/Livorno con al via due formazioni livornesi, la Nuova Vigoni e lo Studio “Ge.Ca.”. La Nuova Vigoni, che ha chiuso imbattuta il girone eliminatorio livornese, se la vedrà con la Terza classificata del Girone della Valdera, cioè la Polisportiva Casciana Terme: gara 1 Lunedì 13 in Via Pera alle 21, 45, ritorno mercoledì 22 alle 21, 30 nella città termale, se fosse necessaria la bella verrà disputata o lunedì 27 o mercoledì 29 sempre in via Pera; i livornesi sono favoriti ma si sa che nei Play-Off può accadere di tutto quindi i ragazzi di coach Iardella non dovranno sottovalutare l’impegno.

Per quanto riguarda lo Studio “Ge.Ca.”, essendosi qualificata con tre sconfitte come peggior seconda dei tre gironi se la vedrà con i lucchesi delle Banane, primi del girone lucchese/pisano anche loro con tre sconfitte però all’attivo, e dovrà ribaltare il fattore campo: Gara 1 alla palestra di Sant’Alessio nella città delle mura giovedì 16 alle 21, 45, Gara 2 Mercoledì 22 alla Gemini sempre alle 21, 45; l’auspicio di Mameli e compagni è ovviamente provare subito a espugnare il parquet lucchese per giocarsi poi in casa le Final Four evitando Gara 3 sempre a Lucca Giovedì 30.

Le Final Four avranno luogo a Casciana Terme il 3 – 4 e 6 Aprile; i primi due giorni le semifinali, il terzo la finalissima con palla a due sempre alle 21, 30; qualora passassero il turno la Nuova Vigoni se la vedrà Lunedì 3 con la vincente fra Bellaria Pontedera e Pisa Alive mentre lo Studio “Ge.Ca.” con chi la spunterà fra Mauritani Pontedera e Zavrano Pisa, (in entrambe le gare il fattore campo lo hanno le due pontederesi), insomma un eventuale derby labronico potrà esserci solo in Finale.

Ricordiamo che le 4 qualificate alla Final Four accederanno alla Fase Regionale con cinque squadre del territorio di Pistoia/Prato, cinque di quello Firenze/Arezzo e due di quello di Siena per contendersi l’accesso alle Finali Nazionali e alla Coppa Italia che avranno luogo a Rimini a fine giugno.

Da segnalare anche nel Campionato Regionale Femminile l’inizio della seconda fase con le labroniche delle ForiTempo che, dopo aver chiuso al primo posto la prima fase, affronteranno in un doppio confronto con differenza canestri la quarta classificata, la Fornace Valdera: prima gara Mercoledì 15 alle 20, 30 a San Pietro Belvedere, ritorno alle 20,15 Martedì 21 in via Cecconi.

