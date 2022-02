Basket, Unicusano Pielle in trasferta a Varese

La truppa di coach Da Prato dovrà fare ancora a meno di Riccardo Pederzini, che ha avuto un riacutizzarsi del problema alla pianta del piede

Mediagallery

Seconda trasferta consecutiva per la Unicusano Pielle Livorno che sfiderà la Coelsanus Robur et Fides Varese (palla a due alle ore 20.30 di sabato 27) nella ventunesima giornata di campionato. La truppa di coach Da Prato dovrà fare ancora a meno di Riccardo Pederzini, che ha avuto un riacutizzarsi del problema alla pianta del piede, ma potrà contare comunque sull’apporto del resto del roster che dopo le ultime due sconfitte vuole ritrovare la vittoria.

All’andata la sfida con i gialloblu terminò con un pesante 83-44 a favore dei livornesi, ma Varese in questi mesi è una squadra che è cresciuta moltissimo e che soprattutto tra le mura amiche è riuscita a mettere in difficoltà anche le migliori squadre del campionato. Occhi puntati su i due giovani Librizzi e Virginio, in doppio tesseramento con Pallacanestro Varese in Serie A, oltre agli esperti Allegretti, Pilotti e Maruca. La classifica che pone le due squadre a pari merito a quota 18 punti sottolinea l’importanza di questa partita. Una sfida da cui la Pielle dovrà uscire con i due punti se vorrà lanciare un chiaro segnale nella corsa playoff. Contro una diretta avversaria, serve il blitz.