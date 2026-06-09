Beach Sprint, Nicola Lazzerini bronzo nel Doppio Misto under 19

Il canottiere livornese del G.S. VV.F. Tomei in coppia con Adele Pieri conquista il bronzo nel Doppio Misto Under 19 e sfiora il podio nel Singolo, chiudendo al quarto posto in una competizione che ha richiamato oltre 345 atleti provenienti da 30 nazioni

Il grande canottaggio costiero ha regalato spettacolo e forti emozioni nel fine settimana a Marina di Castagneto, teatro della tappa conclusiva del Trofeo Filippi Beach Sprint 2026. Tra i protagonisti dell’evento, che ha visto darsi battaglia oltre 345 atleti da ben 30 nazioni, spicca il nome del livornese Nicola Lazzerini. Il giovane portacolori del G.S. VV.F. Tomei ha firmato una doppia prestazione di alto livello, portando a casa una medaglia e sfiorando il podio in una seconda specialità. Il risultato più prestigioso per il canottiere livornese è arrivato nella finale del Doppio Misto Under 19. A bordo di un equipaggio “misto” formato insieme ad Adele Pieri del Circolo Lavoratori Terni, Lazzerini ha interpretato una gara determinata sul percorso di 500 metri che caratterizza la formula del Beach Sprint (corsa sulla sabbia, gimkana tra le boe in mare e sprint finale a terra).

Il duo toscano-umbro ha tagliato il traguardo in terza posizione, conquistando una splendida medaglia di bronzo. La vittoria è andata alla Lega Navale Italiana di Savona, seguita dalla rappresentativa della Lombardia, ma la prova di Lazzerini e Pieri ha confermato una discreta competitività e un notevole assieme trovato dai due atleti in barca. La conferma della forma fisica e tecnica di Nicola Lazzerini è arrivata anche nella gara individuale. Impegnato nel Singolo Under 19 maschile, l’atleta dei Vigili del Fuoco Tomei ha affrontato una griglia di partenza agguerrita e ricca di specialisti nazionali. Dopo aver superato brillantemente i turni eliminatori, Lazzerini ha chiuso la sua prova con un quarto posto assoluto, fermando il cronometro sul tempo di 03:06:03 nella sua batteria di riferimento, a un soffio dalle primissime posizioni. La gara ha visto il trionfo di Leonardo Massa (CC Napoli) davanti ad Andrea Boucher e Leonardo Caiolo, ma la quarta piazza di Lazzerini rappresenta un piazzamento di assoluto valore in un contesto internazionale così selettivo. I risultati ottenuti sulla spiaggia di Donoratico certificano la crescita costante di Nicola Lazzerini in una disciplina, il Beach Sprint, che sta vivendo un vero e proprio boom globale in vista del suo debutto ufficiale ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per il canottaggio livornese e per il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco Tomei, i successi di Lazzerini sono un orgoglio e un forte trampolino di lancio per i prossimi appuntamenti della stagione remiera.

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