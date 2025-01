Bianca, terzo posto alla coppa del mondo di Pole And Aerial

Foto inviate dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Unica italiana nella sua categoria a riuscire a piazzarsi sul podio, la stellina cecinese si è esibita con le coreografie ispirate a spiderwoman per quanto riguarda il cerchio e al Paso Doble ballato a terra e in aria per i tessuti

Bianca Gortan – stella cecinese classe 2012, due volte campionessa del mondo di danze aeree nelle categorie rookies nel 2022 e risingstar nel 2023 – alla Coppa del Mondo “Pole And Aerial world Cup” svoltasi al Paladozza a Bologna, dal 23 al 26 gennaio, si conferma ad altissimi livelli anche quest’anno nella massima categoria “stars” conquistando 2 terzi posti nelle specialità di cerchio aereo e tessuti aerei. Bianca è stata l’unica italiana nella sua categoria a riuscire a piazzarsi sul podio. Le sue coreografie sono state ispirate a spiderwoman per quanto riguarda il cerchio e al Paso Doble ballato a terra e in aria per i tessuti. “Un grazie speciale a Rudy Mazzone per gli oggetti di scena, a Mirko Sangalli e Mara Mazzalli per le musiche e coreografie. Inoltre un grazie a Eleonora Musumeci e un grazie speciale a Sara di Vaira DanceVision”. Bianca non demorde e cercando di perfezionarsi sempre di più punta a raggiungere e magari superare il livello delle atlete dell’est che primeggiano in questo sport.

