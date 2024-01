Boxing Club Livorno e Fight Gym Grosseto per la prima volta a Livorno

Appuntamento sabato 17 febbraio alle 17 nella palestra delle scuole Lambruschini con il confronto di pugili della Toscana opposti a pugili della Campania

La stagione agonistica del pugilato a Livorno si apre con una manifestazione targata Boxing Club Livorno, del tecnico Luca Giusti, espressione sulla città labronica della Fight Gym Grosseto che presenteranno, insieme, sabato 17 febbraio alle 17 nella palestra delle scuole Lambruschini in via Pasquale Villari 8, un cartellone di tutto rispetto che prevede il confronto di pugili della Toscana opposti a pugili della Campania, per lo più della palestra di Marcianise Medaglia d’oro del maestro Raffaele Munno che sarà coadiuvato all’angolo dal già campione mondiale e olimpionico Domenico Mirko Valentino. La manifestazione godrà del patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del Coni. La squadra Toscana sarà composta da pugili delle palestre organizzatrici e delle altre palestre Livornesi Accademia dello sport e Spes Fortitude. Nel ricco cartellone in programma sono previsti ben tredici incontri sia maschili che femminili con la presenza di pugili azzurri come la campionessa italiana school girl dei kg. 57 Rachele Perna e l’argento europeo youth degli 86 kg. Pisano Jonathan. Il presidente della Fight Gym Grosseto Amedeo Raffi con il maestro Raffaele D’Amico hanno recepito con entusiasmo la proposta di Luca Giusti titolare della palestra livornese di proporre alla città di Livorno questa manifestazione di pugilato con un cartellone di tutto rispetto, in grado di soddisfare le esigenze del pubblico labronico abituato a prestazioni di alto livello con i propri pugili che hanno fatto la storia del pugilato italiano, reso possibile dalla fiducia e generosità degli sponsor che hanno supportato gli sforzi dell’organizzazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©