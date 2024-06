Braccio di Ferro: Sircana torna al top. Guidelli oro nella master

La squadra dei Tyrsenoi allenata da Sircana al 27° campionato nazionale di braccio di ferro SBFI. Oltre all'oro di Guidelli, bronzo nella 110kg Senior per Sircana, coach in veste di atleta, e bronzo per Satti nella 90kg destro Master; nella categoria Gran Master, Carnieri si laurea vicecampione italiano nella 80kg sinistro e Scotti ottiene un bronzo nella +90kg sinistro

Il 15 e 16 giugno ad Antegnate si è svolto il ventisettesimo campionato nazionale di braccio di ferro SBFI. Un evento cresciuto tantissimo negli ultimi anni grazie al grande lavoro del presidente Claudio Rizza e dei membri del direttivo nazionale. Centinaia gli atleti partecipanti provenienti da tutta Italia divisi nelle proprie categorie di peso e di età. Naturalmente la squadra Toscana non poteva mancare. Infatti una buona schiera di atleti capitanati dal coach Daniele Sircana (questa volta pure in veste di atleta) si sono recati nella città lombarda e hanno fatto del loro meglio. Purtroppo i membri più giovani della squadra non sono potuti essere presenti a causa degli esami di maturità, un vero peccato vista tutta le dedizione che mettono nell’allenarsi. Il primo giorno ci sono state le categorie esordienti con alcune di esse che passavano i 40 iscritti. Categorie massacranti nelle quali alcuni Tyrsenoi sono riusciti con grande impegno a rientrare nella topten di esse. Il giorno dopo si sono disputati i senior (le categorie più dure, quelle dei “professionisti”) e le categorie ad età dei Master.

Categorie Senior

Sircana dopo qualche problemetto articolare risolto ritorna a calcare i podi senior ottenendo un prestigioso bronzo nella 110kg senior braccio destro. “Ho 48 anni compiuti e so bene che dovrei tirare con i miei coetanei, ma quando mi sento bene mi affascina sempre troppo cimentarmi coi giovani più forti che ci sono attualmente in Italia e se come in questo caso riesco pure a dargli qualche “morzino” la soddisfazione è doppia (tra l’altro col secondo classificato ce la siamo giocata alla pari). Tornerò nei master quando nei Senior non avrò più niente da dare- commenta Sircana felice della buona prestazione”.

Categorie Master +40 anni

Guidelli da anni insegue l’oro nella categoria 80kg Master oltre 40 anni destro. “Quest’anno per alcune problematiche che mi hanno impedito di allenarmi con continuità stavo abbandonando l’idea di gareggiare. Il coach Sircana al contrario mio era fermamente convinto del mio successo ed ha insistito per farmi iscrivere, alla fine lo ho ascoltato ed eccomi qua finalmente con l’oro tanto ricercato stretto tra le mie mani!”, commenta Jonathan Guidelli molto soddisfatto. Sempre nelle categorie master oltre 40 anni Luca Satti ottiene un meritato bronzo nella 90kg destro categoria molto dura e ricca di forti atleti.

Categorie Gran Master +50 anni

Invece nelle categorie Gran Master oltre 50 anni Simone Carnieri è vicecampione italiano nella 80kg sinistro e Cristiano Scotti, tornato da pochissimo ad allenarsi sui tavoli, ottiene un terzo posto nella categoria +90kg sinistro.

“I ragazzi hanno già ripreso gli allenamenti sotto la direzione di Daniele nel club a Stagno in previsione delle prossime gare e questa volta avremo di nuovo a disposizione i nostri forti atleti giovani. Ma intanto vi aspettiamo tutti sabato 13 luglio alla notte bianca dello sport a Livorno dove vi faremo provare gratuitamente ed in assoluta sicurezza la nostra disciplina.. Vi aspettiamo uomini o donne che siate” commenta il presidente dei Tyrsenoi Paolo Dini.

