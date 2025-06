Bronzo nel kumite per Leonardo in Austria

Nell’impianto sportivo di Salisburgo si è svolto l’Austrian Junior Open 2025, nell’importante competizione internazionale di karate che ha visto la partecipazione di numerose delegazioni europee. Tra i protagonisti della spedizione italiana, la rappresentativa toscana Fijlkam ha schierato in gara gli atleti combattenti della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, selezionati dal Centro Tecnico Regionale. Nel kumite (specialità di combattimento a contatto controllato) spicca il risultato del giovane Leonardo Nannini, classe Cadetti -57 kg, che ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo, superando quattro combattimenti ad alto livello tecnico. Nel kata (forme) buon piazzamento anche per Simone Corvaglia, che ha raggiunto un solido 5º posto nella classe Cadetti, dimostrando crescita tecnica e determinazione. Grande soddisfazione per la società livornese e per lo staff tecnico toscano, che prosegue con costanza e qualità il lavoro di preparazione dei giovani talenti del karate regionale.

