Bronzo per Andrea all’Open League di Toscana

L’atleta Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nel Kumite classe Under 21, peso - 84 Kg

Altra soddisfazione per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che nel weekend scorso, ha preso parte alla prestigiosa competizione denominata “Open League di Toscana”, organizzata dal Comitato Regione Toscana settore Karate – CRTK al Palagolfo di Follonica (Grosseto). Il circuito di gare delle “Open League” programmato dalla FIJLKAM pone l’obiettivo di stabilire la classifica Nazionale di merito, “ranking”, suddivisa per specialità (Kumite “combattimento a contatto controllato” e Kata “forma”), classe d’età e peso, per categorie femminili e maschili di tutti i competitori che concorrono da tutta Italia. Nel Kumite, l’atleta Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Under 21, peso – 84 Kg. Seguono le conferme agonistiche per Andrea che permane alla 5ª posizione nella graduatoria di merito nazionale nella categoria di appartenenza. Nella classe Junior Jacopo Citi, con il primo esordio nella categoria di peso – 68 Kg, il giovane folgorino ha registrato le “nuove misure sugli avversari”, che comporta il salto di categoria definito dal peso, e con i suoi 5 incontri disputati, Jacopo, ha raggiunto il 7º posto in gara, raggiungendo nel ranking il 4º posto di classifica nazionale. Nel Kata 7º Elena Di Lelio e Leonardo Bombardi nella classe U 21. Buone le prove di Leonardo Nannini, Edoardo Ligas, Edoardo Baroni, i fr.lli Simone e Samuele Corvaglia. Hanno seguito gli atleti a bordo tappeto i tecnici Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

