Budokan Portuali Livorno protagonista al Karate Kid

Alla manifestazione dedicata ai più piccoli, con 400 atleti e 37 società presenti, il team livornese conquista il secondo posto tra i pre agonisti e il terzo nella classifica generale

Grande partecipazione e entusiasmo alla manifestazione “Karate Kid”, svoltasi il 24 maggio a Metato, che ha visto la presenza di ben 37 società sportive, circa 400 atleti e un totale di 744 iscrizioni. Una giornata intensa, ricca di emozioni, sport e amicizia, dove i veri protagonisti sono stati i bambini. Buon risultato anche per la società Budokan Portuali Livorno, che ha conquistato un secondo posto nella categoria pre agonisti ed un terzo posto nella classifica generale, confermando il serio lavoro svolto quotidianamente in palestra da tecnici e atleti. Numerosi i podi conquistati dai giovani karateka della società.

Terzi classificati: Luca Donateo, Giulio Pelli, Assil Zbidon, Emily Tozzini, Cloe Andreucci, Gabriel Toscanelli, Pietro Achiardi, Gabriele Adornato, Noemi Gabrielli e Matilde Vivaldi.

Secondi classificati: Cloe Andreucci e Gabriel Toscanelli.

Primi classificati: Youness Oukatti, Lara Rossi, Giorgio Vivaldi, Lorenzo Brucioni e Aidrick Lapastora.

Un applauso speciale anche a Iris e Giulia che, pur non essendo salite sul podio, hanno affrontato la gara con impegno e determinazione, disputando una discreta prova.

Al di là dei risultati sportivi, ciò che ha reso speciale questa giornata è stato il comportamento dei piccoli atleti dentro e fuori dal tatami: educazione, rispetto, spirito di gruppo e tanta voglia di stare insieme hanno rappresentato il vero successo della manifestazione. I bambini si sono divertiti, vivendo un’esperienza di crescita e condivisione all’insegna dei valori dello sport. Per molti di loro, si trattava della prima esperienza in gara, nella quale hanno saputo gestire bene l’emozione, sostenuti dall’incoraggiamento e dal tifo degli amici a bordo tatami. Un sentito ringraziamento va all’amico Alessio Magnelli per l’organizzazione della gara, curata con passione e attenzione. Grazie anche ai coach e a tutti i genitori per il loro sostegno e la loro presenza in questa giornata di sport e di amicizia.

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