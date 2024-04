Buona la prima per LeForiTempo

Le ragazze messe in campo da coach Frigoli (Benigni, Bonaccorsi, Carboni, Ultimieri e Giuliani) hanno vinto in trasferta contro Fucecchio 39 a 66

Buona la prima per LeForiTempo che, in trasferta, espugnano le giovanissime del Fucecchio per un finale di 39 a 66 a favore delle labroniche. Una partita a tutto campo in cui le giovani cestiste della squadra di casa hanno combattuto da subito sul piano atletico ma, LeForiTempo non si sono scoraggiate. Il quintetto base messo in campo da Coach Frigoli (Benigni, Bonaccorsi, Carboni, Ultimieri e Giuliani) ha saputo con esperienza non deludere le aspettative. Grazie a Bonaccorsi che come sempre è regista indiscussa della messa in gioco del quintetto e a Carboni che non si ferma mai davanti a nessuno sotto canestro. Nel secondo e nel terzo quarto Profeti e Ultimieri hanno regalato con i loro tiri dalla distanza un largo distacco e , Bosi e Malfatti hanno contribuito a dare manforte alla squadra in contropiede. Nell’ultimo quarto, Vannozzi esplosiva con i suoi 12 punti ha confermato di sentirsi una Foritempo a tutti gli effetti. La prossima partita sarà tra le mura amiche di via Cecconi martedì 9 aprile alle ore 20.10.

Tabellini:

Benigni 4 Bonaccorsi 2 Bosi 4 Carboni 10 Malfatti 4 Profeti 11

Ultimieri 16 Vannozzi 12

Frigoli,Michelucci,Petreschi

