Caffè Toscano Pielle Livorno-Aurora Desio 86-73. I biancoblu tengono la vetta!

Secondo impegno casalingo di fila per la Caffè Toscano Pielle Livorno: sul parquet del Pala Macchia ecco la Pallacanestro Aurora Desio.

Primo quarto in cui i biancoblu annaspano all’inizio subendo l’iniziativa veemente da 3 punti degli avversari e non riescono a trovare l’autostrada del canestro imbeccando il casello chiuso più volte. Le percentuali non sono delle più bella ma nella seconda metà del quarto la Pielle raddrizza il match e si riporta sotto grazie alle bombe di Laganà e Campori e alla fisicità di Diouf e Pagani. Al termine dei primi 10 munti i padroni di casa sono avanti per la prima volta: 19-17.

Secondo quarto dove entra in cattedra il Mago Rubbini tra bombe e assist porta per mano la squadra. Il divario tra i due team si allunga a 3 minuti la Pielle conduce per 33 a 26 con Cardani che trova alla perfezione la rotazione del suo quintetto dando fiato e allo stesso tempo continuità di manovra alla squadra. Desio recupera in tecnico dalla panchina e Campori e compagni allungano e trovano il massimo vantaggio a due dall’intervallo lungo: +11 (36-26). I primi venti minuti si chiudono con il risultato di 41 a 33.

Terzo quarto in cui la Pielle conduce il ritmo del gioco amministrando il vantaggio. Sotto le plance le sportellate di Lo Biondo che si inventa anche uno stoppone strappa applausi. Si svegliano le bocche da fuoco di Laganà e Chiarini. I ragazzi di Cardani dilagano quando il tabellone segna meno due dal termine del terzo quarto: 60-43, massimo vantaggio. Si chiude sul 64-50 il terzo tempino. Nel terzo quarto si rende fondamentale Campori con una palla recuperata mentre Desio si rifaceva sotto a -8 con palla in mano (68-60) e con un canestro e fallo realizzato dall’altra parte che riporta così i biancoblu sul binario giusto del +11. Poi è Diouf che stoppa lo stoppabile e favorisce la ripartenza. Al 35esimo Pielle 73- Desio 60.

L’Aurora si rifà sotto a 2 minuti e mezzo dalla fine riaccorciando lo svantaggio sul 79-71. Il Mago Rubbini tira fuori un coniglio dal cappello a un minuto esatto dallo scadere prendendo il rimbalzo offensivo su un suo errore, segnano e subendo fallo. In lunetta non sbaglia: 82-73 mettendo di fatto le olive nel Martini. Il ghiaccio lo mettono Chiarini e Laganà: il cocktail è servito: 86-73. E la Pielle tiene la vetta!

