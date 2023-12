Caffè Toscano Pielle Livorno in trasferta sfida Lissone

La squadra sarà supportata a Treviglio da oltre 100 tifosi

Prima delle 2 trasferte pre natalizie per la Caffè Toscano Pielle Livorno: la squadra di coach Marco Cardani salirà a Treviglio per affrontare la Lissone Casa Basket Brianza, squadra giovane, arrembante e reduce dal blitz di Avellino. Singolare l’orario della palla a due, alle ore 14:00, a causa del successivo match di A2 tra la Blu Basket Treviglio e la Reale Mutua Torino. La rotazione del BCB si basa su 9 giocatori di cui 5 vanno o sfiorano di pochissimo la doppia cifra, sinonimo di uno stile di gioco “run & gun”. Tra i più prolifici Matteo Galassi (oltre 14 punti di media) e il prodotto del settore giovanile del Don Bosco, Alessandro Ceparano. Ai box da ormai qualche settimana, invece, Andrea Loro. Augustin Caffaro è lo “straniero” dei brianzoli. Centro classe 1995, di 211 cm, è giocatore offensivamente completo con una grande attitudine difensiva; per Caffaro si tratta della prima esperienza oltreoceano dopo aver giocato da protagonista per anni sui parquet argentini con le maglie di Boca Juniors, Libertad e San Lorenzo, da aggiungere a diverse presenze con la propria nazionale (Argentina). E ancora: Tommaso Lanzi (capitano), Alessandro Naoni, Luca Fabiani, l’ex Ruvo, classe 2006, Leonardo Valesin, Paolo Redaelli e Nicola Nonkovic, tutta gente spregiudicata e di puro talento. In casa Pielle influenza di stagione smaltita per Michele Rubbini; la squadra sarà supportata a Treviglio da oltre 100 tifosi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©