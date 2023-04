Campionato regionale, le pattinatrici livornesi danno spettacolo

E’ stato un fine settimana (sabato 1 domenica 2 aprile) di risultati meravigliosi per le pattinatrici livornesi che a Prato, nella tappa del campionato regionale FISR, sono riuscite a salire sul podio in quasi tutte le gare. Vediamo i nomi. Nelle categorie Esordienti “A” è arrivato l’argento con Nina Del Gratta (La Rosa). Nella categoria Divisione “A” oro per Lara Pennacchia (La Stella); argento per Anna Pisano (La Rosa); settimo posto per Azzurra Allegranti (La Rosa). Nella Divisione Nazionale “C” oro per Giorgia Marini (La Stella). Nella Divisione Nazionale ”D” argento per Francesca Grossi (La Rosa); quarto posto per Martina Puliti (La Stella). Nella categoria Allievi “B” oro per Anna Grossi (La Stella); bronzo per Nina Succi (La Stella). Categoria Cadetti argento per Mya Balloni (La Rosa); sesto posto per Asia Giommi (La Rosa) e settimo posto per Viola Menicagli (La Stella). Nella categoria Esordienti “A” oro per Noemi Giommi (La Rosa). Nella Categoria Giovanissimi “B” argento per Gemma Bastrei (La Rosa). Ancora argento per Beatrice Nannipieri (La Rosa) nella categoria Giovanissimi “A”. Risultati che proiettano le società livornesi a livello nazionale dove ci auguriamo saranno ancora protagoniste

