Campionato Sociale di Rally, nella sede Aci le premiazioni

Per il secondo anno consecutivo Aci Livorno conferma il successo del Campionato e indica il territorio elbano come un’area colma di tradizione, passione e ricca di campioni provenienti da tutto il mondo. Tra i premi consegnati ben ottomila euro in buoni benzina

Sold out e grande soddisfazione per la premiazione del Campionato Sociale 2023 che si è tenuta sabato 27 gennaio nella sede Aci in Largo Vera Modigliani (zona Parco Levante). Nella sala, stracolma di piloti e di un vasto pubblico accorso per assistere alla premiazione, si respirava un’autentica aria di Rally. La giornata è iniziata alle ore 12 con il discorso del Presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo, estremamente soddisfatto per il successo di questo secondo anno del Campionato Sociale, creato da Aci Livorno e portato avanti in maniera egregia dai suoi fedeli collaboratori; Massimo Nardi e Ambrogio Sabatini. La festa, prosegue il Presidente, è una testimonianza di quanto Aci Livorno crede nello sport e ne fa una sua medaglia, portando avanti un impegno importante di cui questa giornata di oggi ne è testimone. Fiorillo ha annunciato grandi novità per quanto riguarda le gare elbane in programma quest’anno, novità che sicuramente, prosegue il Presidente, daranno lustro e importanza alle manifestazioni sportive rellistiche e una grande soddisfazione per tutti i piloti che si potranno confrontare con guidatori provenienti da lontano. Un ringraziamento, continua il Presidente, va anche al Consiglio Direttivo, rappresentato oltre che dal Vice Presidente Riccardo Heusch anche dai consiglieri Virgilio Marcucci e Paolo Cortesini che hanno sempre appoggiato la strada dello sport, pilastro indiscutibile del nostro Automobile club e di Aci Italia. Un ringraziamento, da parte del Presidente, anche alla struttura Aci service all’AD il Dott.re E. LaGreca e il Direttore Dott. L. Baldi.

La passione che c’è a Livorno, nella provincia e all’Elba è molto grande e si vede in poche altre zone d’Italia, quindi ci fa piacere che questa realtà continui con successo il suo percorso. Nota dolente per quanto riguarda i giovani che, con dispiacere del Presidente, non si affaccino a questo mondo dello sport, non tanto come Piloti, ma come Ufficiali di gara o di supporto durante le manifestazioni. Probabilmente, prosegue Fiorillo, la colpa è anche dovuta al fatto che nella provincia limitrofa a Livorno non si sia più riusciti a fare la Coppa Liburna Rally (che adesso viene fatta a livello di regolarità che ha però un fascino diverso). La parola passa poi ad Ambrogio Sabatini Fiduciario provinciale Aci Sport Italia che ricorda come Aci Livorno oltre che ad aver creato il Campionato Sociale per un dovere istituzionale, abbia anche ideato tale evento per avvicinarsi e dare vita ad una condivisione fatta di passione che coinvolge ed unisce tutti i partecipanti.

Luciano Fiori, Presidente di Aci Sport, inizia il suo discorso ringraziando tutti i partecipanti ribadendo il fatto che è l’entusiasmo che porta avanti questa grande condivisione sportiva. L’augurio, prosegue Fiori, è quello di condividere tutte le novità che stiamo apportando nel 2024 per crescere tutti insiemi, perché il Rally non sono io, ma siamo noi, tutti noi. Quest’anno il Rallye moderno che si terrà il 26 e 27 aprile e sarà valido per la Mitropa Cup, con l’aggiunta della gara Storica in coda. Una partenership, ribadisce Fiori, che ci riempie di entusiasmo e ottimismo e per finire, il rientro voluto dalla Federazione internazionale nel campionato Fia auto storiche di Settembre. Stiamo portando avanti, prosegue Fiori, una grande promozione mediatica per promuovere il territorio elbano e il fluente turismo legato alle nostre manifestazioni sportive. Infine, un ringraziamento da parte del Presidente di Aci Sport a tutte le amministrazioni elbane che ogni anno accolgono con grande entusiasmo questi straordinari eventi sportivi. Tra il pubblico era presente Stefano Sinibaldi, famoso pilota di Rally, reduce della Dakar 2024 appena conclusa, che ha relazionato sulle emozioni vissute durante questa massacrante gara tenendo alto il nome di Aci Livorno, partneship del suo team.

