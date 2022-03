Canottaggio, due ori per Edoardo nella gara selettiva per il Meeting Nazionale

Il Canottaggio livornese è stato ben rappresentato dal G.S. VVF Tomei con equipaggi che sono giunti in zona medaglia quasi sempre

Mediagallery

Domenica 6 marzo nel Bacino di Roffia a San Miniato si è svolta la gara regionale selettiva per il Primo Meeting Nazionale di Piediluco. Le regate sono state influenzate da forti raffiche di vento e dalla rigida temperatura, ma nonostante ciò, con eccezione degli allievi che non hanno gareggiato per ragioni di sicurezza, i canottieri presenti hanno dato il massimo onorando la partecipazione con grande impegno, fornendo spettacolari arrivi. Il Canottaggio livornese è stato ben rappresentato dal G.S. VVF Tomei con equipaggi che sono giunti in zona medaglia quasi sempre.

Su tutti svetta la prestazione del Senior Edoardo Benini che si è aggiudicato la regata del singolo senior e bissando l’oro nel doppio insieme all’inossidabile Emiliano Ceccatelli in una gara tirata con l’equipaggio della Foce Cecina. Buona anche la prestazione del doppio Junior che è salito al secondo posto del podio con Jacopo Giusti e Alberto Magagnini. Quest’ultimo ha gareggiato anche nel singolo ragazzi conquistando la medaglia di bronzo. Fra le ragazze buonissima prova per Emma Pieri giunta seconda nel singolo femminile.

Nella categoria Singolo Cadetti Maschile abbiamo assistito ad uno scontro in famiglia con Tommaso Spagnoli, giunto secondo, che ha superato di poco Riccardo De Girolamo Vitolo medaglia di bronzo.

Bellissimo argento nel doppio cadetti Maschile per Giona Bertolacci e Agustin Benavente Accoroni.

Pur non giungendo a medaglia hanno evidenziato importanti progressi anche il cadetto Tommaso Spagnoli e il ragazzo Andrea Romani.

Continua la preparazione allo Scolmatore D’Arno per questo avvio di stagione che già fa intravedere un canottaggio Tomei in crescita.