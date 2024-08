Canottaggio, Enrico e Alberto del Tomei scelti per la Coupe de la Jeunesse

I due atleti labronici hanno raggiunto questo ambito traguardo dopo una stagione di competizioni, dimostrando determinazione e impegno in ogni regata

Come ogni anno, sulle acque del lago di Piediluco, si è svolta la selezione tra gli equipaggi provenienti da tutta Italia per scegliere gli azzurri che rappresenteranno l’Italia alla Coupe de la Jeunesse 2024. Questa gara internazionale si terrà a Racice, in Repubblica Ceca, dall’8 all’11 agosto. Due canottieri del G.S. Vigili del Fuoco Tomei hanno ottenuto questa opportunità: Enrico Sabatini parteciperà nel quattro senza maschile, mentre Alberto Magagnini sarà presente nell’otto. I due atleti labronici hanno raggiunto questo ambito traguardo dopo una stagione di competizioni, dimostrando determinazione e impegno in ogni regata. La speranza della squadra italiana è di migliorare il secondo posto ottenuto l’anno scorso ad Amsterdam nella stessa competizione.

