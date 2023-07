Canottaggio, Giulia campionessa italiana master

L'atleta del GS VVF Tomei ha conquistato l’ambito titolo italiano nel quattro di coppia master b con un equipaggio misto Tomei/DLF Chiusi

Sabato 8 e domenica 9 luglio si sono svolti a San Miniato, nel Bacino di Roffia, i Campionati Italiani Master di canottaggio, un’edizione che ha registrato un’ampia partecipazione sia di canottieri, sia di pubblico. Giulia Persico, atleta del GS VVF Tomei, ha conquistato l’ambito titolo italiano nel quattro di coppia master b con un equipaggio misto Tomei/DLF Chiusi. L’equipaggio composto da Giulia Persico, Marta Ardissone, Debora Balleri e con a capo voga la indomita Chiara Sacco ha primeggiato in una regata che ha visto protagoniste anche le valide canottiere di Sanremo, giunte seconde e di Padova giunte terze. Giulia ha poi gareggiato nel doppio misto categoria 43/54 con Claudio Cecconi equipaggio giunto sesto nella relativa finale. Prosegue quindi una splendida stagione del Gruppo Sportivo Tomei di Livorno che in tutte le categorie è sempre riuscito ad ottenere importanti risultati a livello nazionale e che vedrà ancora la partecipazione ad importanti appuntamenti a cominciare dai Campionati Italiani di Società per i quali è in corso la preparazione allo Scolmatore dell’Arno.

Condividi: