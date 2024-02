Canottaggio internazionale, buoni risultati per il VVF Tomei alla prima regata annuale sul Po

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, l’entusiasmo e la determinazione hanno trionfato durante la regata internazionale di canottaggio “D’Inverno sul Po”, tenutasi lo scorso weekend a Torino, sabato 10 e domenica 11 febbraio. Questo evento, disputato sulla distanza di 5000 metri, ha visto la partecipazione di numerosi canottieri provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, rendendo le gare ancora più competitive e avvincenti.

Le regate, caratterizzate da un livello di competizione assoluto, hanno visto gli equipaggi sfidarsi su un percorso impegnativo sulle acque del fiume Po. Nonostante il tempo inclemente, la passione per lo sport e il desiderio di eccellenza hanno spinto gli atleti a dare il massimo, regalando agli spettatori momenti di grande spettacolo.

Le gare, disputate con una formula a cronometro e con partenze degli equipaggi ogni 20 secondi, hanno accentuato la tensione e l’emozione lungo tutto il percorso, rendendo ogni momento della competizione un’esperienza indimenticabile.

Il G.S. Tomei Canottaggio ha ottenuto risultati di rilievo, conquistando 1 medaglia d’oro, 2 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo. Tra i risultati più significativi, spiccano quelli del doppio Senior e del singolo Master, dimostrando la preparazione e la determinazione degli atleti.

Un altro elemento degno di nota è stata la partecipazione dei canottieri grigio-rossi, che hanno contribuito ai buoni piazzamenti degli equipaggi regionali.

A seguire i risultati ottenuti nelle due giornate di regate.

Gare Sabato

Doppio cadetti Della Maggiore Andrea, Di Fraia Nicholas 12° posto

Doppio allievi C Lari Christian misto Cavallini 6° posto

Doppio cadetti f Ceccatelli Marta, Della Valle Diana 4° posto

Singolo Cadetti m D’Alessio Leonardo 4° posto

Doppio senior m Ceccatelli Emiliano e Benini Edoardo 3° posto

Due senza under 18 Sabatini Enrico e Magagnini Alberto 5° posto

Quattro di coppa under 50 misto Lago Pusiano Persico Giulia 2° posto

Singolo pesi leggeri under 23 Giusti Jacopo 7° posto

Singolo master f Cecconi Claudio 1° Posto

Gare domenica

Equipaggio Regionale 8 under 19 Poli Tomas Tim. Magagnini Alberto e Sabatini Enrico 3° posto

4 di coppia under 43 misto dlf Chiusi Persico Giulia 5° posto

8 under 17 misto con Pontedera e VVF Billi Caruso Diego, De Girolamo Vitolo Riccardo, Gentini Matteo, Langella Gabriele 12° posto

Equipaggio regionale 4 di coppia allieve c Della Valle Diana 7° posto

4 di coppia senior Benini Edoardo, Cattermol Andrea, Ceccatelli Emiliano, Giusti Jacopo 7° posto

Equipaggio regionale 8 under 17 femminile Cecconi Ginevra 2° posto

Equipaggio regionale 8 D’Alessio Leonardo, Della Maggiore Andrea, Di Fraia Nicholas 3° posto

Equipaggio regionale 4 di coppia cadette Ceccatelli Marta 4° posto

4 di coppia allievi c misto Cavallini Lari Cristian 19° posto

