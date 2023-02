Canottaggio internazionale, il Tomei conquista sei medaglie

Il Tomei ha conquistato 3 medaglie d’oro, 1 di argento, 2 di bronzo alla regata internazionale d’inverno sul Po. In evidenza le ragazze

Come sempre, la regata internazionale d’inverno sul Po di canottaggio sulla distanza di 5000 mt. ,che si e svolta nelle giornate di sabato e domenica a Torino, ha visto una grande partecipazione di canottieri con gare di assoluto livello. I risultati del canottaggio livornese del Tomei si sono caratterizzati per le splendide prestazioni del settore femminile. Nel complesso, seppur con una partecipazione ridotta nel numero, il Tomei è riuscito ad agguantare 3 medaglie d’oro, 1 di argento, 2 di bronzo. Primi risultati di stagione che lasciano ben sperare per i prossimi appuntamenti dove la squadra sarà al completo. In campo femminile ottime le prestazioni di Ginevra Cecconi che ha colto una medaglia d’oro nell’8 cadetti femminile della Toscana e un bronzo nel doppio misto con la Soc, Cavallini. Anche l’allieva C Marta Ceccatelli ha ben figurato con un bronzo nel singolo 720 e un buon quinto posto nel 4 di coppia misto con il Cus Torino. Oro e perentoria affermazione nel singolo master B per Giulia Persico. Un altro oro è arrivato da Flavio Ricci nel 4 di coppia under 43 misto con Amici del Fiume. Argento per il due senza senior misto con San Miniato di Edoardo Benini e Federico Dini. Altri importanti piazzamenti sono arrivati da Matteo Gentini, settimo con il quattro di coppia cadetti misto con Pontedera e di Giulia Persico giunta sesta nel quattro di coppia senior femminile misto della Società Ospedalieri di Treviso. Finita la stagione di gare di fondo, continua la preparazione sullo Scolmatore in vista delle gare aperte regionali e dei primi meeting nazionali che si disputeranno sui classici 2000 mt.

