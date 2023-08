Canottaggio, Matteo nella selezione italiana al Let’s Row towards Olympics 2023

Dal 20 agosto, e fino al 27, è in svolgimento in Germania tra Amburgo, Essen, Monaco e Hannover, il programma “Let’s Row towards Olympics 2023”, un progetto che tiene conto delle capacità fisiologiche e tecniche dei ragazzi oltreché del curriculum scolastico che, per certi versi, è predominante sugli altri aspetti. In base a queste componenti si è composta la classifica nazionale che ha portato alla formazione della squadra che si allenerà ad Amburgo per chiudere la settimana ad Hannover insieme alle altre rappresentative delle nazionali europee. Nella selezione è presente il livornese under 15 del Gruppo Sportivo VVF Tomei Matteo Gentini che, oltre ad un curriculum scolastico di rilevo, ha aggiunto in tutta la stagione risultati importanti nella categoria cadetti primeggiando sia a livello regionale che nazionale al recente Festival dei Giovani.

