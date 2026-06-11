Canottaggio, Riccardo De Girolamo Vitolo convocato in azzurro
Il talento del GS Vigili del Fuoco Tomei farà parte della spedizione italiana a Lucerna dal 24 al 26 luglio. Gareggerà alla Coupe de la Jeunesse 2026 nel Quattro senza e nell’Otto, le ammiraglie del canottaggio giovanile europeo
Il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “Tomei” Canottaggio, festeggia un nuovo, straordinario traguardo internazionale. Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana ha ufficializzato le convocazioni per la Coupe de la Jeunesse 2026, e nella spedizione azzurra figura il nome del livornese Riccardo De Girolamo Vitolo. Il giovane talento è stato selezionato per salire a bordo di ben due ammiraglie della flotta italiana: il Quattro senza e il re delle specialità remiere, l’Otto. Questo pass per la Nazionale non arriva per caso, ma è il frutto di una crescita costante e di prestazioni maiuscole messe in mostra nei Meeting Nazionali di Piediluco, dove De Girolamo Vitolo, spesso in coppia con il compagno di società Diego Caruso, ha dimostrato di far parte dell’élite del canottaggio giovanile italiano. La manifestazione, nata per far scontrarsi e crescere i migliori prospetti canottieri Under 19 d’Europa, andrà in scena dal 24 al 26 luglio sul mitico specchio d’acqua del Rotsee a Lucerna, in Svizzera. Un bacino leggendario che metterà a confronto ben 17 nazioni europee. Per Riccardo si tratta di una conferma assoluta in maglia azzurra, dopo aver già assaporato i raduni giovanili internazionali fin dai tempi dell’Under 15. A Lucerna l’Italia cercherà di replicare e migliorare i grandi successi delle scorse edizioni, e la presenza dell’ atleta del GS VVF Tomei nel Quattro senza e nell’Otto rappresenta una garanzia di affidabilità e determinazione. Il canottaggio livornese fa il tifo per il proprio atleta, pronto a spingerlo lungo i 2000 metri del bacino svizzero.
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