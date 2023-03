Canottaggio: sul lago di Chiusi un Tomei scoppiettante sale 15 volte sul podio

Domenica 5 marzo si è svolta a Chiusi la gara regionale di canottaggio selettiva in previsione del meeting nazionale di Piediluco. Nelle gare selettive a cui partecipavano i canottieri Tomei hanno staccato il pass Edoardo Benini e Federico Dini nel due senza senior, nella categoria U19 Alberto Magagnini nel singolo e il doppio ragazzi composto da Riccardo De Girolamo Vitolo e Jacopo Galanti. Nel complesso delle categorie i vogatori del Tomei hanno chiuso le regate con 7 medaglie d’oro, 5 di argento e 4 di bronzo, oltre a buoni piazzamenti che denotano un impegno che tornerà utile nel proseguo della stagione agonistica essendo questa, la prima gara stagionale sulla distanza olimpica dei 2000 mt.

Questi i risultati: nella categoria Senior oro per 2 Senza di Federico Dini e Edoardo Benini e nel 4 di coppia composto da Edoardo Benini, Federico Dini, Emiliano Ceccatelli, Jacopo Giusti. Due medaglie di bronzo per Singolo U 23 pesi leggeri di Jacopo Giusti e per il singolo femminile di Giulia Persico reduce da una recente bella prestazione al Campionato Mondiale di remergometro dove è giunta quarta nella categoria anni 40 – 45.

Nella categoria U19 buon terzo posto nel singolo per Alberto Magagnini e sesto posto per Enrico Sabatini, i due si sono poi uniti nel doppio conquistando un’ottimo argento.

Fra gli under 17 oro per il doppio di Riccardo De Girolamo Vitolo e Jacopo Galanti e quinto posto per Diego Caruso e Andrea Romani, infine il quattro di coppia composto da Diego Caruso, Riccardo De Girolamo Vitolo, Jacopo Galanti, Gabriele Langella si è fermato al 5 posto.

Di seguito i risultati della categorie giovanili:

Singolo 7.20 Allievi B2 Christian Lari Argento

Singolo 7.20 Allievi B1 femminile Adele Ceccatelli Oro

Singolo 7.20 allievi B1 maschile Massimo Mariotti Oro

Singolo 7.20 allievi C femminile Marta Ceccatelli Oro

Singolo 7.20 Allievi C Maschile Leonardo D’Alessio Argento

Doppio Allievi C maschile Francesco Abruzzese e Nicholas Di Fraia Argento

Singolo Cadetti Femminile Ginevra Cecconi Argento

Singolo Cadetti Maschile Diego Gentini Oro

Singolo 7.20 allievi A Femminile Noemi Lari Bronzo.

Tutti questi risultati sono di buon auspicio per il proseguo della stagione che vedrà i canottieri Tomei impegnati nei meetings nazionali di Piediluco e Candia.

