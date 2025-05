Carli Salviano Calcio, nuove figure tecniche e impianti omologati per l’Eccellenza

Il presidente Tramonti: "Il nostro obiettivo è continuare a essere una fucina di talenti e dal prossimo anno speriamo di diventare anche un serbatoio per l'Us Livorno 1915". Per la società, punto di riferimento nel panorama calcistico livornese con oltre 70 anni di storia, inizia ora un nuovo capitolo nel suo percorso di crescita e consolidamento

La Polisportiva Carli Salviano Calcio annuncia con entusiasmo un nuovo capitolo nel suo percorso di crescita e consolidamento. A partire dal 1° luglio, la società si arricchirà di nuove figure professionali per rafforzare ulteriormente il settore giovanile e la scuola calcio. Nello specifico, Roberto D’Alessio assumerà il ruolo di Direttore Sportivo del Settore Giovanile, portando la sua esperienza e competenza per valorizzare i giovani talenti. Per la scuola calcio, Claudio Amadei sarà il Direttore Tecnico, mentre Juri Lemmi ricoprirà la posizione di Responsabile della Scuola Calcio. Furio Tramonti, infine, sarà il Direttore del Programma Élite, in virtù del riconoscimento ottenuto dalla FIGC come Scuola Calcio di Terzo Livello. Un altro traguardo significativo è l’omologazione dell’impianto sportivo per la categoria Eccellenza da parte della LND Toscana, confermando l’impegno della società nel fornire strutture adeguate e di qualità per atleti e tifosi. “Il nostro obiettivo è continuare a essere una fucina di talenti – afferma il presidente Adriano Tramonti – Ogni anno, numerosi ragazzi della nostra scuola calcio approdano in società professionistiche toscane. Speriamo, dal prossimo anno, di diventare anche un serbatoio per l’Us Livorno 1915”. La Polisportiva Carli Salviano Calcio, con oltre 70 anni di storia, si conferma come punto di riferimento nel panorama calcistico livornese, grazie a una visione orientata al futuro e alla valorizzazione dei giovani. Va ricordato che il quartiere di Salviano ha dato i natali sportivi ai fratelli Lucarelli, Cristiano e Alessandro, due simboli del calcio livornese e nazionale. Proprio Furio Tramonti ha partecipato al documentario dedicato ad Alessandro Lucarelli, a testimonianza del legame profondo tra la nostra società e la storia sportiva del territorio. Infine, un volto storico e imprescindibile del vivaio continuerà a essere Giancarlo Magro, da sempre mattatore della leva del Carli Salviano, punto di riferimento per centinaia di bambini e famiglie che si avvicinano al calcio attraverso la Polisportiva.

