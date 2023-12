Carlotta è vice campionessa mondiale di tessuti aerei

“E’ un risultato che non mi aspettavo. Quando mi hanno invitato sul palco per la premiazione ero negli spogliatoi”. Carlotta Grassi, 27 anni a dicembre, insegnante alla Solidago Fitness a Calambrone, è la neo vice campionessa mondiale di aerial silks (tessuti aerei), categoria Stars, titolo conquistato il 3 dicembre ai campionati mondiali di pole e aerial sports al PalaDozza di Bologna. Iniziato per gioco nel 2017, Carlotta a maggio è arrivata seconda ai campionati italiani e da vice campionessa italiana ha partecipato al mondiale diventando come detto vice campionessa, conquistando i due prestigiosi piazzamenti con la stessa coreografia danzata a terra e sospesa. “Ringrazio Giacomo Fratini, livornese campione mondiale di pole dance, per i miglioramenti che mi hanno permesso di performare ancora meglio ieri a Bologna. Sono molto soddisfatta. Amando la mitologia greca mi sono esibita interpretando il personaggio della medusa. Prossimi impegni? Continuare su questa strada e allenare i miei ragazzi della squadra Flying Sugar (che il pubblico potrebbe ricordare per averli apprezzati a Straborgo in estate, ndr) per cercare di portarli più in alto possibile”.

