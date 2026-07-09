Casarosa e Centi conquistano la finale del Campionato Italiano di danza sportiva

La coppia livornese ha staccato il pass per la finale nazionale di Rimini. Un risultato di prestigio che porta la città ai vertici della disciplina

Grande soddisfazione per lo sport livornese. La coppia formata da Mauro Casarosa e Moira Centi ha conquistato l’accesso alla finale del Campionato Italiano di danza sportiva, a Rimini, centrando un prestigioso traguardo che porta ancora una volta il nome di Livorno ai vertici della disciplina. Un risultato frutto dell’impegno, della preparazione e del lavoro di squadra, al quale hanno contribuito anche i coach Sebastiano e Anna, oltre all’accompagnatrice Lucia Di Domenico, ai quali è stato rivolto un sentito ringraziamento per il supporto e la professionalità dimostrati durante il percorso.

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