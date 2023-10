Caserta-Caffè Toscano Pielle 71-80. Secondo blitz esterno consecutivo!

Nella foto a cura dell'Ufficio Stampa Caffé Toscano Pielle Livorno, il playmaker classe 2000 Matteo Laganà

La truppa di coach Marco Cardani percorrerà lo stivale verso sud in direzione Aversa, quartier generale della Paperdì Caserta (palla a due domenica 29 ottobre ore 18, diretta sulla piattaforma LNP Pass e sul canale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro)

La Caffè Toscano Pielle Livorno, dopo il blitz di Castell’Arquato (tana dei Fiorenzuola Bees), espugna anche il fortino della Paperdì Juve Caserta: al Pala Jacazzi di Aversa finisce 71-80, con i ragazzi di coach Marco Cardani avanti nel punteggio dalla seconda metà del secondo quarto e clamorosamente lucidi nel momento in cui la Juve era riuscita ad impattare sul 61 pari. Il graffio decisivo, nonostante una serata storta al tiro, porta la firma di Mateo Chiarini, supportato da altri 4 compagni in doppia cifra (ottimi Lo Biondo, Diouf e Pagani sotto i tabelloni) e ben 9 elementi a referto con almeno 3 punti realizzati. La Pielle centra così la 4 vittoria in campionato sui 6 partite giocate, 4 delle quali lontano dal Pala Macchia. Dove la Caffè Toscano tornerà mercoledì 1° novembre per affrontare l’imprevedibile Cassino dell’ex Michael Lemmi.

Paperi Caserta-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 71-80

PAPERDÌ: Mei 3, Sergio 5, Paci 11, Moffa 13, Romano 6, Lucas 8, Pisapia ne, Pani ne, Pagano, Zampogna 7, Mehmedoviq 9, Mastroianni 9. All. Dell’Imperio.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 12, Laganà 6, Rubbini 10, Lo Biondo 15, Manna 3, Cristofani ne, Ferraro 4, Chiarini 10, Campori 11, Diouf 9. All. Cardani.

Arbitri: Gai e Marcelli di Roma

Parziali: 19-21, 20-23, 20-17, 12-19

Condividi: