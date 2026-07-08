Caterina è campionessa europea di arti scenico-sportive

Salendo sul gradino più alto del podio Caterina Menichetti parteciperà ai prossimi Campionati del Mondo. Anche Agata Favilla conquista il pass per i Mondiali, mentre Olivia Cesolini, Matilde Nannipieri e Letizia Funaro si mettono in luce nella competizione nazionale

Si è concluso un intenso fine settimana alla FIPASS Perform Cup, tra fase nazionale ed europea, che ha regalato emozioni, risultati prestigiosi e importanti conferme per le atlete della scuola livornese Saltimbanco. A distinguersi nella competizione nazionale sono state Olivia Cesolini, Matilde Nannipieri e Letizia Funaro, che hanno dimostrato talento, costanza e una crescita frutto del lavoro svolto negli anni. Importante anche il percorso di Agata Favilla, che ha raggiunto la fase europea dopo aver conquistato il terzo posto nella fase nazionale. L’atleta ha poi chiuso quarta in Europa, risultato che le vale la qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo. Il risultato più prestigioso porta la firma di Caterina Menichetti, che ha conquistato il titolo di campionessa europea, salendo sul gradino più alto del podio e staccando così il pass per i prossimi Campionati del Mondo. Dietro a questi traguardi ci sono mesi di allenamenti, sacrifici, emozioni condivise e il coraggio di mettersi in gioco davanti alla giuria. Un percorso che, oltre ai risultati sportivi, rappresenta un’importante occasione di crescita personale e artistica per tutte le allieve. La scuola ha voluto congratularsi con tutte le atlete, con le insegnanti Elena Cei e Giulia Meoni, rivolgendo inoltre un sentito ringraziamento alle famiglie per il sostegno dimostrato durante questo percorso. Il viaggio continua.

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