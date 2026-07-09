Ceccarini ancora tra i finalisti del Premio nazionale Storie di Sport: con “Torta di Linz” sale sul podio

Dopo il quarto posto conquistato nel 2023 con “Fanculo i sette milioni”, il giornalista livornese torna tra i migliori tre del prestigioso concorso letterario dedicato allo sport. La finale è in programma il 24 luglio a Ripa Teatina

Il giornalista livornese Marco Ceccarini torna a distinguersi in uno dei più importanti concorsi italiani dedicati alla narrativa sportiva. Il suo nuovo racconto, “La torta di Linz”, è infatti entrato nella terna dei finalisti della decima edizione del Premio nazionale “Storie di Sport”, conquistando già la certezza di salire sul podio.

La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore: il testo di Ceccarini è stato selezionato tra 202 racconti ammessi, fino a entrare tra i tre elaborati che si contenderanno la vittoria nella serata conclusiva del 24 luglio, in programma a Ripa Teatina, in provincia di Chieti.

Il premio viene assegnato nell’ambito del Festival Rocky Marciano, manifestazione dedicata al leggendario campione del mondo dei pesi massimi originario del paese abruzzese. Ripa Teatina è infatti il paese d’origine della famiglia di Rocky Marciano ed è legato anche a un altro campione del mondo della boxe, Rocky Mattioli.

A contendersi il riconoscimento saranno “La torta di Linz” di Marco Ceccarini, “Il freddo dell’estate” di Emanuele Tumminelli e “1998” di Umberto Zimarri. Tumminelli è un manager farmaceutico, Zimarri un ingegnere, mentre Ceccarini è giornalista. La selezione è stata effettuata da una giuria composta da critici letterari, docenti, editor e scrittori, che, dopo una prima verifica del rispetto dei requisiti previsti dal bando, ha progressivamente scelto i tre racconti finalisti tra i 202 ammessi.

Per Ceccarini si tratta di un gradito ritorno. Nel 2023 aveva già raggiunto la finale del premio con il racconto “Fanculo i sette milioni”, ispirato alla vicenda del calciatore Ezio Vendrame, simbolo di lealtà e valori etici nello sport. In quell’occasione il giornalista, redattore di Toscana Notizie, e storico giornalista del portale Amaranta.it nonché collaboratore di testate sportive nazionali, si classificò quarto assoluto, entrando nella cinquina dei finalisti.

Quest’anno il risultato è già migliore: i finalisti sono infatti soltanto tre, garantendo così a Ceccarini un piazzamento sul podio. Per conoscere chi si aggiudicherà la decima edizione del Premio nazionale “Storie di Sport” bisognerà attendere la cerimonia del 24 luglio a Ripa Teatina.

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