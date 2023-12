Cena degli auguri di Atletica Amaranto

Alla presenza di un centinaio tra atleti e familiari premiati gli atleti che si sono distinti nell’anno podistico 2023 tra cui la campionessa europea sui 10.000 in pista Laura Pardini

Martedì 19 dicembre si è svolta al ristorante “La taverna” l’ormai tradizionale cena degli auguri di Atletica Amaranto. Alla presenza di un centinaio tra atleti e familiari sono stati premiati gli atleti che si sono distinti nell’anno podistico 2023: maratoneti, campioni toscani, staffette e addirittura una campionessa europea sui 10.000 in pista Laura Pardini. Per la soddisfazione del presidente Paolo Falleni si è celebrato anche il trionfo del team nel Criterium podistico Toscano per il secondo anno consecutivo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©