Chiara Penco conquista anche il Giappone

Beasty Barbie non si ferma: seconda vittoria di prestigio internazionale dopo quella ottenuta in Cina: “Ho grandi obiettivi, ma soprattutto voglio continuare a divertirmi”

Da Livorno a Tokyo, passando per la Cina. Chiara Penco non si ferma e piazza un’altra vittoria di prestigio internazionale. Mercoledì 23 settembre, al Tachikawa Stage Garden di Tokyo, la fighter del Rendoki Dojo ha battuto Karen con una split decision al termine di tre riprese nella categoria strawweight di Pancrase 366. Una vittoria arrivata appena poche settimane dopo il successo in Cina contro Baktygul Kurmanbekova, battuta per armbar al primo round l’8 agosto. Quello di Tokyo è dunque il secondo successo consecutivo per Penco, che porta il proprio record professionistico a 12 vittorie e 5 sconfitte. “La chiamata per questo incontro è arrivata un giorno dopo che sono tornata dalla Cina. Non mi sono fermata e ho continuato la preparazione contro un’avversaria stilisticamente molto simile”. Nel primo round ha imposto il proprio ritmo, difendendo efficacemente i tentativi di lotta di Karen, mettendo a segno colpi importanti e riuscendo anche a portare a terra l’avversaria. La seconda ripresa è stata più equilibrata. Nel terzo round, invece, Chiara ha nuovamente preso l’iniziativa. I giudici hanno assegnato il match a lei con decisione non unanime: una split decision che conferma comunque il valore del successo ottenuto al debutto in Pancrase. L’atleta livornese guarda già avanti senza nascondere le proprie ambizioni: “Ho grandi obiettivi, ma soprattutto voglio continuare a divertirmi facendo questo fantastico lavoro del combattente professionista”. E dedica una parte importante del risultato al Rendoki Dojo: “È una grande scuola, una delle migliori in Italia e posso dire tranquillamente anche nel mondo, visto i risultati che io e i miei compagni otteniamo anche in altri continenti”.

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