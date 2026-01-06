Chiaratti, Giovannini, Fragola, Picchiottino e Fiorini al raduno nazionale
Il mese di gennaio è sempre il momento dei raduni nazionali ed ecco che diversi atleti sono stati chiamati dal settore tecnico per valutarne le condizioni in ottica delle prossime attività indoor e invernali. Ad essere convocati ai vari raduni, da Ancona a Formia a Siracusa, le multipliste Sara Chiaratti e Marta Giovannini, il quattrocentista Mirco Fragola, i marciatori Gianluca Picchiottino e Sofia Fiorini. Tutti a verificare le condizioni di forma in attesa dei loro esordi. Rimasto invece ad allenarsi a Roma Andy Diaz in ripresa dopo l’infortunio ai campionati del mondo di Tokyo.
