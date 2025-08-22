Christian approda alla semifinale

Christian Volpi approda alla semifinale mondiale di KL2 MEN 200m. Superata, pochissimi minuti fa, la batteria. Dopo l’annullamento della gara per maltempo in programma ieri 21 agosto, sul campo di gara dell’idroscalo di Milano stamattina splendeva il sole. Partenza sprint per il canoista livornese che uscito molto forte dal blocco di partenza è rimasto agganciato alla prima posizione per circa metà gara per poi amministrare le energie, sicuro del posto in semi finale, e rallentare il ritmo delle pagaiate nei metri finali. Christian tornerà in acqua per la semifinale domani 23 agosto.

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.