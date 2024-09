Christian c’è! E’ in semifinale

E domattina, 7 settembre, classificandosi nei primi tre entrerà in finale per andare a caccia dell'oro olimpico nella specialità Kayak Single 200m | KL2. Bellissima la foto di gruppo, arrivata da Parigi dopo la batteria di stamattina con al centro proprio Christian, che ritrae tutti, ma proprio tutti: genitori, amici e fratelli

Christian Volpi stamattina è sceso in acqua per il suo debutto olimpico (Kayak Single 200m | KL) conquistando la semifinale. E domattina classificandosi nei primi tre accederà alla finale, in programma sempre domani 7 settembre, che gli permetterà di andare a caccia dell’oro olimpico. Il 25enne livornese (26 a novembre), atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa, ha gareggiato con le unghie celesti 0 5 8 6 e tricolori.

A supportare Christian, oltre alla famiglia, ci sono i suoi più cari amici arrivati a Parigi per fare un tifo sfrenato con bandiere, magliette e striscioni. Bellissima la foto di gruppo, inviataci dopo la batteria di stamattina con al centro proprio Christian, che ritrae tutti, ma proprio tutti: genitori, amici e fratelli. Bravi ragazzi! Continuate a tifare per il vostro atleta “dal cuore amaranto vestito da un body azzurro”.

