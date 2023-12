Christmas Cup dalla Vegliaia ad Antignano

Tanti volti sorridenti e tanto entusiasmo che incoraggiano il Circolo Nautico Livorno a fare sempre di più e meglio nel 2024

Brutto tempo e freddo sembrava avessero avuto la meglio sulle velleità sportive dei velisti livornesi e invece domenica 17 dicembre si è svolta un’altra manifestazione ovvero la Christmas Cup che ha visto la partecipazione di ben 24 imbarcazioni che si sono date battaglia sul solito percorso lungo la costa dalla Vegliaia ad Antignano. A rendere ancora più gradevole la tenzone ha contribuito una giornata splendida caratterizzata da sole e vento di terra piuttosto rafficato. Una fotocopia della Savino Del Bene del 3 dicembre con situazione di mare e di vento migliori. Quindi una giornata bellissima e con un bello spettacolo fruibile anche da terra.

CLASSIFICHE

Raggruppamento zero

Primo BURIDONE di Grassi

Secondo SCARMANATA di Cicinelli

Terzo MARMAR di Chirici

Raggruppamento uno

Primo GENESIS di Piu

Secondo ALLEGRA di Bertani

Terzo DAGOBAH di Micheli

Raggruppamento due

Primo BOSCERINO di Guarneri

Secondo NEREIDE di Marrati

Terzo SMILE di Cecchi

Raggruppamento tre

Primo MILES QUICK di Trivelli

Secondo MATLOE di Battagello

Terzo MARIAPAOLA di Casini

La premiazione si è svolta nel tardo pomeriggio nella sede del Circolo Nautico Livorno ed è stata molto partecipata anche perché seguita da un conviviale ottimamente confezionato da

Grazia, Barbara, Daniela e Roberta coadiuvate questa volta da Mamma Talluri orgogliosa della brillante prestazione di Matilda che ha vinto la regata in overall al timone di Boscerino.

Tanti volti sorridenti e tanto entusiasmo che incoraggiano a fare sempre di più e meglio nel 2024. Carlo Dal Canto assieme a Giancarlo Pedani, Silvio Pellegrini ed Andrea Del Maestro hanno gestito in modo impeccabile percorso, partenze ed arrivi. Un grazie particolare a Luigi Bertani che ci supporta con le classifiche.

