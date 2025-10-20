Cinque primi posti per il Kodokan 1990 al Trofeo Maremma

Foto autorizzate alla pubblicazione dalla palestra che ringraziamo per la disponibilità

L’evento ha regalato emozioni e ottimi risultati agli atleti del Kodokan 1990 protagonisti sui tatami con impegno, tecnica e grande spirito di squadra

Splendida giornata di sport e risultati per il Kodokan 1990, che ha portato i propri judoka delle categorie fanciulli, bambini, ragazzi ed esordienti A alla terza fase del Trofeo Maremma, competizione interregionale CSEN svoltasi domenica ad Albinia. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose società, ha regalato emozioni e ottimi risultati agli atleti del Kodokan 1990, protagonisti sui tatami con impegno, tecnica e grande spirito di squadra. Il bilancio finale parla chiaro: 5 primi posti, 6 secondi posti e 3 terzi posti, un bottino che testimonia la costanza e la crescita del gruppo, frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra sotto la guida dei tecnici. Gli allenatori hanno espresso grande soddisfazione per la prova dei giovani judoka, sottolineando come ogni atleta abbia dato il massimo, indipendentemente dal risultato ottenuto, dimostrando passione e rispetto per questo sport. La società Kodokan 1990 continuerà ora la propria stagione con nuovi appuntamenti e obiettivi, sempre all’insegna del fair play e della formazione sportiva dei più giovani.

