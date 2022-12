Circolo Arci La Rosa, il 2022 un anno di successi

Nel 2022, usciti dalla pandemia, gli atleti del Circolo Polisportivo Arci La Rosa hanno iniziato l’anno partecipando al trofeo internazionale “Le Torri” a Roma dove hanno avuto brillanti risultati, così come ai campionati regionali con alcune punte di diamante che hanno vinto titoli regionali e altre hanno avuto la qualificazione per i campionati italiani. Anche nella disciplina dei gruppi ai campionati regionali alcuni quartetti hanno ottenuto la qualificazione per i campionati italiani. A livello nazionale le pattinatrici del circolo si sono battute per vedere di primeggiare nelle classifiche. Le giovani promesse hanno partecipato a San Marino ad un trofeo internazionale con risultati interessanti. Fase dei campionati regionali fisr con diverse vittorie. Diverse atlete del Circolo Arci La Rosa hanno partecipato a raduni federali nella categoria Junior. L’atleta azzurra Agnese Mori e’ stata convocata per la Coppa Europa vincendo l’oro. Tra gli eventi di quest’anno anche il festeggiamento del centenario della Fisr disputato con una manifestazione con centinaia di pattinatori sulla terrazza Mascagni. Ultima manifestazione a chiusura dell’anno è stata alla Bastia dove tutte le atlete della società si sono cimentate in numerosi numeri spettacolari di alto livello.

