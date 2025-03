Clara, 11 anni e mezzo, vince il torneo internazionale di dama

L'allieva del pluricampione del mondo Michele Borghetti ha trionfato nella categoria Minicadetti. Giocano a dama anche la sorella Anna, 9 anni, e il fratellino Giulio, 7 anni e mezzo, che crescendo a vista d'occhio al punto che nessuno degli "esperti" può prenderli sottogamba

Addirittura prima nel suo gruppo, per fasce di punteggio, e prima nel gruppo Minicadetti. Una grande soddisfazione per Clara Damari, 11 anni e mezzo che da tempo segue le lezioni del suo insegnante, il pluricampione del mondo, Maestro Michele Borghetti. Ma Clara non è la sola della sua famiglia che va a lezione di dama dal Maestro Borghetti. Anche la sua sorellina Anna, 9 anni, e il fratellino Giulio, appena 7 anni e mezzo, stanno crescendo a vista d’occhio, al punto che nessuno dei cosiddetti “esperti” può prenderli sottogamba. Presente anche Andrea Palumbo, appena 12 anni e mezzo e già due volte Campione Italiano della sua fascia di età. Tutti quanti hanno avuto la soddisfazione di gustare il sapore della vittoria; eccezionale per la loro età e per gli avversari che avevano di fronte. Completava la spedizione livornese proprio Michele Borghetti, che ritorna piano piano alle gare e che si piazzato onorevolmente, lasciando dietro di sé ben 58 avversari. Il Maestro Michele Borghetti è unanimemente riconosciuto come il più grande giocatore fin dalla fondazione della Federazione Italiana Dama, nel 1924! I giocatori di dama livornesi si ritrovano al Circolo Carli di via di Salviano, mentre le lezioni della “Scuola di dama Michele Borghetti”, tenuto dallo stesso pluricampione, vengono svolte in 3 luoghi diversi: Circolo Carli Salviano, via di Salviano 542; Parrocchia di Collinaia, via Garzelli, 7; Scuola calcio Virtus, via Giolitti 9, vicino alla chiesa, quartiere Shangai. Tutte con parcheggio libero. Per informazioni scrivere a [email protected] oppure rivolgersi al Maestro Gianfranco Borghetti, 327 597 25 69, esclusivamente via WhatsApp.

