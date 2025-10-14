Claudio Cecconi trionfa al Trofeo Angelo Villa di canottaggio

Cecconi, del Tomei Livorno, ha conquistato la vittoria nella categoria Master F lasciandosi alle spalle una concorrenza agguerrita composta da atleti di grande esperienza provenienti anche dall'estero. La gara, nota per la sua durezza, si disputa su un percorso di 6.300 metri

Impresa di Claudio Cecconi al prestigioso Memorial Don Angelo Villa – Italian Sculling Challenge, gara internazionale di canottaggio riservata ai migliori specialisti del singolo. Cecconi ha conquistato la vittoria nella categoria Master F, lasciandosi alle spalle una concorrenza agguerrita composta da atleti di grande esperienza, provenienti anche dall’estero. La gara, nota per la sua durezza, si disputa su un percorso di 6.300 metri: una distanza lunga, che richiede non solo potenza e tecnica, ma soprattutto una straordinaria capacità di gestione dello sforzo. Il campo di regata del lago d’Orta, tra paesaggi mozzafiato e condizioni spesso variabili, ha fatto da cornice a una vera e propria sfida contro il cronometro e la fatica. Cecconi ha saputo interpretare la gara con intelligenza, imponendo il proprio ritmo sin dalle prime palate, la sua prova è stata solida, regolare e determinata. Il risultato finale lo ha visto tagliare il traguardo davanti a numerosi forti singolisti stranieri, ottenendo anche un prestigioso 25° posto assoluto su oltre 120 partecipanti.

“È stata una gara durissima, ma sono riuscito a gestire bene le energie e soprattutto ha non attardarmi negli affollati giri di boa. Vincere qui, in un contesto così competitivo, ha un sapore davvero speciale” ha dichiarato a fine gara, visibilmente provato ma soddisfatto. Il Memorial Don Angelo Villa, dedicato alla memoria di una figura storica del canottaggio italiano, si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per il singolo. La vittoria di Claudio Cecconi testimonia l’eccellente livello raggiunto dagli atleti Master del GS Vvf Tomei di Livorno, capaci di competere e vincere anche a livello internazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©