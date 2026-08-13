Coppa del Mare, il Caprilli è pronto alla grande notte

Presentata in Comune la storica corsa dell’Ippodromo Caprilli: sei corse in programma, 44mila euro di montepremi per la Coppa del Mare e una serata internazionale. Salvetti: "Superate già le 10mila presenze". In pista anche il vincitore dello scorso anno Strong Alpha e quattro amazzoni straniere per il circuito Fegentri

La Sala Cerimonie di Palazzo Comunale ha ospitato questa mattina la presentazione dell’81esima edizione della Coppa del Mare che si terrà il 14 agosto all’ippodromo Caprilli a partire dalle ore 20.38. Sono intervenuti: in collegamento da remoto il sindaco Luca Salvetti, il consigliere comunale Enrico Bianchi delegato dal Sindaco per le attività relative all’ippodromo Caprilli, Enrico Querci responsabile comunicazione dell’ippodromo, Emiliano Piccioni direttore generale della società Alfea e Andrea Picchi che si occupa della gestione della pista. Il sindaco ha sottolineato il grande lavoro svolto, nonostante le incertezze iniziali, per garantire 15 giornate di corse. Ha ringraziato i collaboratori e le figure di riferimento (Piccioni, Picchi, Querci e Bianchi) ed ha sottolineato come il Ministero abbia certificato la validità del percorso intrapreso. Ha inoltre evidenziato che dal 2019 l’Amministrazione ha riportato in auge la Coppa del Mare ed ha espresso la soddisfazione per aver superato già le 10.000 presenze di pubblico. Emiliano Piccioni, direttore di Alfea, ha fornito i dati sulla stagione, giunta alla decima giornata, con circa 400 cavalli partenti e 450.000 euro di montepremi distribuiti. Ha inoltre sottolineato l’importanza del Caprilli nel circuito toscano e nazionale dell’ippica e la presenza di tanti tanti giovani tra il pubblico. Ha aggiunto che nella serata della Coppa del Mare sarà presente anche un drone che trasmetterà live per la televisione ippica. Enrico Bianchi ha introdotto i relatori ed ha specificato che Alfea si è occupata della complessa gestione tecnica (libretti, iscrizioni, scommesse e televisione), elemento fondamentale per ottenere l’autorizzazione ministeriale alle corse. Andrea Picchi, responsabile della parte strutturale, ha espresso il proprio legame affettivo con l’ippodromo, essendo stato l’ultimo allenatore a uscirne alla sua chiusura ed ha ringraziato la macchina comunale per l’eccellente lavoro svolto nonostante le difficoltà. Enrico Querci ha Illustrato l’opera di “riconnessione” tra l’ippodromo e il tessuto sociale cittadino, coinvolgendo associazioni ed enti locali.

La serata avrà inizio alle 20:38, con 6 corse in programma. L’81esima Coppa del Mare sarà la quinta corsa in programma, con partenza alle 22:45. Da quest’anno la corsa è stata promossa a Super Handicap, con una dotazione complessiva di 44.000 euro, ed è stata scelta come TTQ nazionale. Lo scorso anno la Alma Racing di Max Allegri realizzò una storica doppietta, conquistando i primi due posti nella Coppa del Mare. Il vincitore, Strong Alpha, si è presentato anche quest’anno in forma smagliante ed è imbattuto nelle quattro corse disputate sulla pista. Vola Gesso arriva a questa corsa sulle ali di una forma in crescita. Cleone Jet affronta per la prima volta la pista, ma le prestazioni lo segnalano in forte miglioramento. Il Premio Regione Toscana è un handicap di classe 4 per i 3 anni sui 1.350 metri. Al proprietario una coppa offerta dalla Presidenza della Regione Toscana. Well Again ha vinto facile, ma adesso la categoria è diversa e il peso impegnativo. Sta correndo bene Benvoluta (ancora maiden in carriera), mentre scende di categoria Principote. Non poteva mancare in questa giornata una corsa dedicata a Federico Caprilli, il livornese che ha rivoluzionato l’equitazione inventando il sistema di monta naturale. È un handicap di classe 4 per i 3 anni sui 1.950 metri, nel quale sembra avere una ghiotta occasione Wait for End, ben messo al peso. Insiena e Zafferano sono reduci da un’affermazione e pronti a replicare. L’oggetto misterioso di questa corsa porta il nome di Genuine Warrior. La nota internazionale è data dal Premio Fegentri World Championship Ladies, un handicap di classe 1 per i 4 anni e oltre sui 1.950 metri. Alla corsa partecipano quattro amazzoni estere: Lize Ghys Dieteren (Belgio), Nora Cronauer (Germania), Earine Dubourg (Francia) e Sophie O’Brien (Stati Uniti). Per l’Italia parteciperà Francesca Cecchini, che ha vinto due corse all’estero nell’ambito di questo campionato internazionale. Il 15 agosto 1894 è la data dell’inaugurazione dell’Ippodromo dell’Ardenza, dedicato poi a Federico Caprilli dal 1937. Buona occasione per Tenace, nonostante il peso. Mezzombra, Curaro e Light le alternative. Quante edizioni della Coppa del Mare avrà commentato Giampiero Celati? Davvero tante, con il suo stile unico e inconfondibile, e lo ricordiamo con questa corsa, nella quale Meran è il cavallo da battere. Goldrain ha vinto facile all’ultima e può replicare, mentre Thanatos è reduce da due prestazioni contrastanti e prova ad allungare la distanza.

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