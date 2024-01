Coppa Karate Città di Pisa, 9 medaglie per CreativeLab asd

Seguiti dai maestri Viviano Biagi e Maurizio Nizzi, i 15 atleti dell'associazione livornese hanno ottenuto ben 9 medaglie tra cui 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi

Il 28 gennaio si è svolta la gara nazionale di karate “Coppa Karate Città di Pisa” al quale hanno aderito più di 800 atleti provenienti da tutta Italia. La gara ha visto la partecipazione di CreativeLab a.s.d. Centro di Educazione al Movimento di Livorno. Il maestro Viviano Biagi, diplomato cintura nera 7° dan, il più prestigioso riconoscimento sportivo nell’ambito del karate, insieme al suo assistente e maestro Maurizio Nizzi hanno curato con tecnica, professionalità, tenacia e disciplina, i 15 atleti che hanno partecipato nelle varie categorie (bambini, ragazzi, esordienti, cadetti, juniores) ottenendo ottimi riconoscimenti e notevole successo con ben 9 medaglie, tra cui 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Per CreativeLab associazione sportiva dilettantistica, con sede in via Marradi 122, si prospetta un futuro di soddisfazioni anche nel mondo del karate. In foto il maestro Viviano Biagi e il suo assistente e maestro Maurizio Nizzi, assieme ai giovani atleti.

