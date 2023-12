Coppa Marra natalizia in Fortezza Nuova

Organizzata dal presidente omonimo del Salviano, la competizione ha avuto luogo sul percorso tradizionale della Gara di Santa Giulia ma con partenza dal puntone della Fortezza accanto al Ponte Buio

Domenica 24 dicembre in Fortezza Nuova si è tenuta la Coppa Marra, un evento organizzato dal presidente omonimo del Salviano, al quale ha preso parte la sezione nautica Ardenza insieme alla sezione nautica Salviano. La competizione ha avuto luogo sul percorso tradizionale della Gara di Santa Giulia, ma con partenza dal puntone della Fortezza, accanto al Ponte Buio. La gara ha visto la partecipazione di diversi equipaggi, incluso qualche atleta di spicco dalla sezione nautica Salviano. Al termine dell’evento si sono svolte le premiazioni seguite da un brindisi per gli auguri natalizi. La sezione nautica Ardenza desidera esprimere la sua gratitudine al Salviano per aver organizzato questa magnifica manifestazione.

