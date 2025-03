Cosimo è campione italiano under 23 di sciabola

Dopo la vittoria nella prova giovani e la convocazione ai Mondiali di Wuxi, l'atleta del Circolo Scherma Fides si porta a casa una vittoria e il tricolore da imbattuto dominando la gara dall'inizio alla fine

Inarrestabile Cosimo Bertini che a pochi giorni dalla vittoria nella prova giovani e la convocazione ai Mondiali di Wuxi si porta a casa una vittoria e il tricolore da imbattuto dominando la gara dall’inizio alla fine. I risultati nella Sciabola non finiscono così. Top 16 ad un soffio dalla top 8 per Edoardo Cantini (Carabinieri) 11° e Filippo Picchi 13°. Stop nei 32 invece per Andrea Artuso, Salvatore Lazzaro, Pietro Marchini, Andrea Guardalá, Alberto Barsanti e Edoardo Betti. Più indietro Nicolò Bechini, Giorgio Favilla Mattia Pappalardo. Nel Fioretto maschile: si conclude nel tabellone dei 32 la gara di Gregorio Isolani e Riccardo Palmerini rispettivamente al 20° e 30° posto. Nel turno dei 64 chiude invece Luka Ramishvili.

